『小5クイズ』M!LK曽野舜太＆高橋成美ペア、全問正解達成で1000万円獲得 史上32組目の快挙【歴代全問正解達成者一覧掲載】
日本テレビ系人気クイズ企画『クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？賞金1000万円SP』（後7：00〜後9：00）が、きょう16日に放送され、曽野舜太（M!LK）＆高橋成美ペアが、番組史上のべ32組目の全問正解を達成し、賞金1000万円を獲得した。
【番組カット】賞金獲得なるか！元日テレアナウンサータッグ
同番組では、小学生の教科書、参考書からクイズを出題。挑戦者は、11問連続で正解すれば1000万円の賞金が獲得できる超プレッシャー・クイズショーとなる。
人気沸騰中・M!LKの頭脳担当で、学習院大学を卒業している曽野が初参戦。曽野とペアを組むのは、今年2月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート中継での“神解説”が話題となり、7ヶ国語を操る慶應義塾大学卒の高橋成美。エンタメ界とスポーツ界を代表する“次世代クイズ王”の呼び声が高い知性派コンビが、賞金1000万円を目指して挑んだ。
2人は、助っ人小学生の救済を2つ残したまま、8問目まで危なげなく突破。その実力をいかんなく発揮した2人だが、9問目に予期せぬピンチを迎える。2択問題で2人の意見は一致したものの、念のため残しておいた救済を使ってみると、全く逆の解答だった。運にも恵まれた2人は10問目も救済を使いながら、ついに1000万円がかかる最終問題に到達。このまま100万円を持ってドロップアウトもできるが、2人は「我々が目指すのはクイズ王なので、やります！」と迷いなく挑戦を宣言した。
最終問題は「次の6つのものを面積が大きい順に並び替えなさい。A：サッカー（フィールド）、B：テニス（コート・ダブルス用）、C：バレーボール（コート）、D：バスケットボール（コート）、E：バドミントン（コート）、F：アイスホッケー（リンク）」。1つでも間違えると不正解となる。ここで2人は、1番大きいのは「サッカーフィールド」と即答。次にアイスホッケーのリンクをよく知る高橋が「ホッケーリンクとバスケットコートは、入れ替わりで使われていることも多く、ホッケーリンクのほうが大きい」と2番目、3番目に大きいものが決定した。
そして、曽野が「バドミントンが1番小さい」と6番目にしたところ、ここまでの4つはすべて正解。残るは4番目、5番目が、バレーかテニスかということになり、高橋が「バレーよりテニスの方が試合中に走り回ることが多いのでテニスが大きい」という理由で解答ロックしかけたところで、曽野が「逆かな…」と迷い出す。
MCの佐藤隆太から「ここで変えますか？」との問いに「バレーの方が大きいですね」とバレーとテニスを入れ替える。そして、MCの劇団ひとりから「ロックを押してください」と促されると、今度は高橋が「もう1回考えよう」とロックを押さない。そこで曽野が「室内のバレーより、外のテニスのほうが大きい気がします」と、再び4番目テニス、5番目バレーボールの順に戻してロックしたところ、見事全問正解を達成した。
その瞬間2人は何度も大きく飛び跳ね、小学生とハイタッチした。「うおーやったー！」と喜びを爆発させた曽野に、高橋は「曽野くんだから獲れた1000万」と感謝。まさに“次世代クイズ王”と呼ぶにふさわしい2人の戦いぶりだった。
【歴代全問正解達成者一覧】
河野玄斗（2020年1月10日放送）
Snow Man阿部亮平（2020年1月24日放送）
ふなっしー（2020年3月6日放送）
高橋真麻（2020年4月3日放送）
Zeebra（2020年8月21日放送）
ケロポンズ（2020年9月25日放送）
ヒャダイン（2020年9月25日放送 ※同放送日に2組獲得）
鈴木保奈美（2020年10月30日放送）
松丸亮吾（2021年1月15日放送）
完熟フレッシュ（2021年2月12日放送）
トータルテンボス大村親子（2021年5月14日放送）
小澤征悦＆岩田絵里奈アナ（2021年6月4日放送）
オードリー春日俊彰（2021年10月22日放送）
トラウデン直美＆都仁・姉弟（2022年3月4日放送）
本仮屋ユイカ＆リイナ・姉妹（2022年4月1日放送）
今村翔吾（2022年4月22日放送）
U字工事（2022年5月20日放送）
柴田理恵（2022年5月27日放送）
宮脇花綸（2022年10月21日放送）
ふくらP（2022年12月16日放送）
こたけ正義感（2023年6月16日放送）
野口健＆絵子・親子（2023年8月4日放送）
日向坂46松田好花（2023年10月13日放送）
いとうあさこ（2023年11月17日放送）
高橋成美（2024年1月5日放送）
辻岡義堂アナ（2024年3月1日放送）
木村昴（2024年3月15日放送）
村山輝星＆片桐仁（2024年4月19日放送）
伊沢拓司（2024年9月27日放送）
木村昴（2025年1月24日放送・2度目）
羽鳥慎一＆武田真一（2025年9月5日放送）
M!LK・曽野舜太＆高橋成美（2026年6月15日放送）
【番組カット】賞金獲得なるか！元日テレアナウンサータッグ
同番組では、小学生の教科書、参考書からクイズを出題。挑戦者は、11問連続で正解すれば1000万円の賞金が獲得できる超プレッシャー・クイズショーとなる。
2人は、助っ人小学生の救済を2つ残したまま、8問目まで危なげなく突破。その実力をいかんなく発揮した2人だが、9問目に予期せぬピンチを迎える。2択問題で2人の意見は一致したものの、念のため残しておいた救済を使ってみると、全く逆の解答だった。運にも恵まれた2人は10問目も救済を使いながら、ついに1000万円がかかる最終問題に到達。このまま100万円を持ってドロップアウトもできるが、2人は「我々が目指すのはクイズ王なので、やります！」と迷いなく挑戦を宣言した。
最終問題は「次の6つのものを面積が大きい順に並び替えなさい。A：サッカー（フィールド）、B：テニス（コート・ダブルス用）、C：バレーボール（コート）、D：バスケットボール（コート）、E：バドミントン（コート）、F：アイスホッケー（リンク）」。1つでも間違えると不正解となる。ここで2人は、1番大きいのは「サッカーフィールド」と即答。次にアイスホッケーのリンクをよく知る高橋が「ホッケーリンクとバスケットコートは、入れ替わりで使われていることも多く、ホッケーリンクのほうが大きい」と2番目、3番目に大きいものが決定した。
そして、曽野が「バドミントンが1番小さい」と6番目にしたところ、ここまでの4つはすべて正解。残るは4番目、5番目が、バレーかテニスかということになり、高橋が「バレーよりテニスの方が試合中に走り回ることが多いのでテニスが大きい」という理由で解答ロックしかけたところで、曽野が「逆かな…」と迷い出す。
MCの佐藤隆太から「ここで変えますか？」との問いに「バレーの方が大きいですね」とバレーとテニスを入れ替える。そして、MCの劇団ひとりから「ロックを押してください」と促されると、今度は高橋が「もう1回考えよう」とロックを押さない。そこで曽野が「室内のバレーより、外のテニスのほうが大きい気がします」と、再び4番目テニス、5番目バレーボールの順に戻してロックしたところ、見事全問正解を達成した。
その瞬間2人は何度も大きく飛び跳ね、小学生とハイタッチした。「うおーやったー！」と喜びを爆発させた曽野に、高橋は「曽野くんだから獲れた1000万」と感謝。まさに“次世代クイズ王”と呼ぶにふさわしい2人の戦いぶりだった。
【歴代全問正解達成者一覧】
河野玄斗（2020年1月10日放送）
Snow Man阿部亮平（2020年1月24日放送）
ふなっしー（2020年3月6日放送）
高橋真麻（2020年4月3日放送）
Zeebra（2020年8月21日放送）
ケロポンズ（2020年9月25日放送）
ヒャダイン（2020年9月25日放送 ※同放送日に2組獲得）
鈴木保奈美（2020年10月30日放送）
松丸亮吾（2021年1月15日放送）
完熟フレッシュ（2021年2月12日放送）
トータルテンボス大村親子（2021年5月14日放送）
小澤征悦＆岩田絵里奈アナ（2021年6月4日放送）
オードリー春日俊彰（2021年10月22日放送）
トラウデン直美＆都仁・姉弟（2022年3月4日放送）
本仮屋ユイカ＆リイナ・姉妹（2022年4月1日放送）
今村翔吾（2022年4月22日放送）
U字工事（2022年5月20日放送）
柴田理恵（2022年5月27日放送）
宮脇花綸（2022年10月21日放送）
ふくらP（2022年12月16日放送）
こたけ正義感（2023年6月16日放送）
野口健＆絵子・親子（2023年8月4日放送）
日向坂46松田好花（2023年10月13日放送）
いとうあさこ（2023年11月17日放送）
高橋成美（2024年1月5日放送）
辻岡義堂アナ（2024年3月1日放送）
木村昴（2024年3月15日放送）
村山輝星＆片桐仁（2024年4月19日放送）
伊沢拓司（2024年9月27日放送）
木村昴（2025年1月24日放送・2度目）
羽鳥慎一＆武田真一（2025年9月5日放送）
M!LK・曽野舜太＆高橋成美（2026年6月15日放送）