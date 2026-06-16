アル・ヒラルに所属するウルグアイ代表FWダルウィン・ヌニェスの新たなヘアスタイルが、ワールドカップで大きな話題となっている。



ヌニェスはサウジアラビア代表とのグループリーグ初戦で先発出場。しかし、試合内容以上に注目を集めたのは、その大胆なイメージチェンジだった。『THE Sun』が報じている。



これまで長髪がトレードマークだった26歳のストライカーだが、この日は髪を細かく編み込んだコーンロウ姿でピッチに登場。ワールドカップ開幕前の写真ではヘアバンドで髪を後ろに流していたこともあり、突然の変貌にファンは驚きを隠せなかった。





「ダルウィン・ヌニェスの髪はマジックペンで描いたみたいだ」「ヌニェスの頭に何が起きたんだ？」「ヌニェスの髪型が気になって仕方がない」「休暇先で勢いでやった髪型みたいだ」「その髪型は衝撃的だ」一方で、このヘアスタイルは今回が初めてではない。2025年5月に行われたリヴァプールのプレミアリーグ優勝セレブレーションでも同様の髪型を披露していた。ヌニェスは2022年にベンフィカからリヴァプールへ加入し、3シーズンを過ごした後、昨夏にサウジアラビアのアル・ヒラルへ移籍。しかし今年2月には、元フランス代表FWカリム・ベンゼマの加入に伴い登録メンバーから外れたと報じられている。最近では、古巣リヴァプールへの復帰の可能性も取り沙汰されているヌニェス。今後の去就に注目が集まるなか、髪型だけでなく、ピッチ内での活躍でも注目を集めたいところだ。