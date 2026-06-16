日本代表を率いる森保一のユニークな戦術伝達が、世界のサッカーファンの間で大きな話題となっている。



オランダとのW杯初戦で日本は苦戦を強いられたものの、終盤の同点ゴールで貴重な勝点1を獲得。その試合中、森保監督がタッチライン際で大型の戦術ボードを掲げ、選手たちに指示を送る様子が注目を集めた。



メディアや海外ファンの間では「森保は天才だ」「テクノロジーに頼らず直接伝える方法だ」と反響が広がった。ボードには多数の番号が記されており、中には「45まで番号があるなら45種類のセットプレイや戦術パターンを用意しているのではないか」と驚く声も上がっている。





EL MÉTODO MORIYASU



En el marco del estreno mundialista en Dallas que terminó 2-2 ante Países Bajos, el entrenador de Japón realizó indicaciones con una pizarra. pic.twitter.com/HoJegKwy3n — TyC Sports (@TyCSports) June 14, 2026

さらに話題となったのが、第四審判が森保監督のもとへ歩み寄り、ボード使用について注意を与える場面だった。しかし、森保監督は慌てることなく笑顔を見せ、そのまま冷静に試合へ集中していた。そして88分、日本は土壇場で同点ゴールを奪取。結果的にオランダ相手の勝点1獲得につながったことで、森保監督の“アナログ戦術”はさらに注目度を高めることになった。SNS上では「これこそ日本らしい準備力」「45種類どころかもっとありそう」「相手から見えていても機能するなら問題ない」といった声も続出。テクノロジー全盛の時代においても、アイデアと工夫が武器になることを森保監督が証明した形となった。日本代表の戦術ボードは、今大会を象徴する名シーンのひとつとして語り継がれるかもしれない。