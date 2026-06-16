マンチェスター・ユナイテッドが、ウェストハム・ユナイテッドに所属するオランダ代表FWクリセンシオ・サマーフィル（24）の獲得に興味を持っているようだ。イギリス『The Athletic』が伝えた。



オランダの複数クラブや、リーズ・ユナイテッドでプレイしたサマーフィルは、2024年夏にウェストハムへ完全移籍。卓越したボールコントロールを活かしたドリブル突破を武器に今季はプレミアリーグ31試合に出場し、5ゴール4アシストを記録した。





さらに、現在開催されている北中米ワールドカップではオランダ代表のメンバーに選出されており、現地時間14日に行われた日本代表戦にもスタメン出場。64分にはボックス右からカットインしてコントロールショットをゴール左隅に流し込んでいた。そんなサマーフィルにはパリ・サンジェルマン（PSG）からの関心も取り沙汰されているなか、左ウイングの補強を画策するユナイテッドも獲得候補の1人としてリストアップしているという。ユナイテッドはすでにウェストハムに接触しており、移籍金は5000万ポンド（約107億6000万円）とみられている。なお、ユナイテッドは昨夏にイングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードをバルセロナにレンタルで放出。3000万ユーロの買い取りオプションが付随していたが、すでに失効しており、今夏にレンタルバックする見込みとなっている。