故勝新太郎さんの妻で、9日に肺炎のため86歳で死去した女優の中村玉緒さんの通夜が16日、東京都品川区の桐ケ谷斎場で営まれた。玉緒さんと同じ芸能事務所「長良プロダクション」に所属する演歌歌手の田川寿美（50）、水森かおり（52）、岩佐美咲（31）が取材に応じ、大先輩との思い出を明かした。

玉緒さんに「かわいがっていただいた」という田川は、「いつも明るいお母さんって感じ。出産した時には“歌謡界の世界しか知らないから、子供を連れて社会を学んでいきなさいよ”って母親のようなあたたかい言葉をいただいた。親身になってお世話になったお母さん」と2012年に長男を出産した際にかけられた言葉を明かした。

「芸能人としてではなく1人の女性として、人間としてアドバイスしてくれたのが今でも印象に残っていて。ママ友の付き合いもそうだし、視野を広げていきなさいって。歌もお芝居もそうですけど、心を増やしていくっていう意味でおっしゃってくれたんだろうなって今でも思います」と母としても先輩だった玉緒さんの“金言”をかみしめる。

「少女のような一面がある方なんです。うふふって笑う時に肩をすくめるのが、まるで少女のようで。可愛らしい方だった。チャーミングな一面があったり、笑い方が周りを明るく包んでくれるような感じで、ひまわりみたいな方だった。最後にお顔を見れて良かった」と人柄をしのび、「お母さんはよく頑張ってこられました。あの世で勝新太郎さんと息子さんにお会いできていると思います。お会いできてよかったです」と語った。

水森は「いつも温かい言葉をかけてくださった。紅白初出場の時も“頑張ったね”って。玉緒さんのお言葉でおめでとうって言ってくださったり。マネジャーさんを通じてメッセージくれたり。同じ事務所の後輩として、玉緒さんの存在は本当に大きくて、支えになった」という。

印象に残る思い出を聞かれると「玉緒さんらしいエピソード」として、「会長の法事で玉緒さんが鞄から手ピカジェルを出されて、飲もうとしたんです。みんなで止めようとしたら“水でんがな”って。それを飲んで、大きさがちょうどいいと。みんなで大笑いして。玉緒さんらしい。未だにみんなで思い出して笑ってます。普通に飲んでましたね」と明かした。

「玉緒さんの後輩になれて幸せでした。これからも私たちのことを見守っていただけるととうれしいです。私たちも頑張ります」と天国へメッセージを送った。

岩佐は2016年1月に新曲「ごめんね東京」発売記念イベントを開いた際、玉緒さんが応援に駆けつけてくれたことを振り返り、「テレビで見ていた大スターで、凄く気さくな方。優しい方。大先輩なのに応援してくださったのがうれしかった。裏も表もない方で、こういうふうになりたいと思った」と回顧。「玉緒さんからいただいた優しさや言葉を胸に生きていきたい」と大先輩へ誓った。