SHEGLAMのベースメイク新作登場！崩れにくい美肌を叶える注目アイテム3選

気温や湿度が高くなる季節は、メイク崩れやテカリ、乾燥によるヨレが気になるという方も多いのではないでしょうか。そんな夏のベースメイクをサポートする新アイテムが、グローバルコスメブランドSHEGLAMから登場します。2026年6月23日（火）より発売されるのは、下地とセッティングアイテムを含む全3商品。メイク前から仕上げまでをトータルでサポートし、快適なメイク時間を叶えてくれる注目のラインアップをご紹介します♡

ベースづくりを支える保湿プライマー

グッドグリップ ハイドレイティングプライマー

価格：1,430円（税込）

まず注目したいのが「グッドグリップ ハイドレイティングプライマー」です。

爽やかなジェルテクスチャーが特徴の化粧下地で、肌をなめらかに整えながらファンデーションが密着しやすいベースづくりをサポートします。

オイルフリー・シリコンフリー処方のため、みずみずしく軽やかな使用感も魅力です。

保湿感のある仕上がりでありながら重たさを感じにくく、これからの季節にも取り入れやすいアイテム。ファンデーションのノリを高めたい方や、乾燥による化粧崩れが気になる方にもおすすめです。

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メイクキープを叶える2種のスプレー

グッドグリップ ハイドレイティングセットスプレー

価格：1,320円（税込）

ベースメイクの仕上がりをさらに高めるのが、2種類のセッティングスプレーです。

「グッドグリップ ハイドレイティングセットスプレー」は、プライマーとセッティングスプレーの両方として使える2WAYタイプ。

アロエベラ葉水やヒアルロン酸などの保湿成分を配合し、うるおい感のあるツヤ肌づくりをサポートします。

メイク前に使用すれば肌を整え、メイク後に使用すれば美しい仕上がりをキープ。乾燥が気になる方やツヤ感のあるメイクがお好みの方にぴったりです。

マットフレッシュ セッティングスプレー

価格：1,320円（税込）

一方、「マットフレッシュ セッティングスプレー」は、皮脂やテカリによる崩れが気になる方に向けたアイテムです。

揮発性処方を採用しており、スプレーした液体が素早く乾いてパウダーのような質感へ変化。ベタつきを抑えながら、サラッとした肌印象へ導いてくれます。

特に暑い季節や長時間メイクをキープしたい日には心強い存在になりそうです。

夏のメイク崩れ対策に注目

今回発売される3商品は、それぞれ異なる魅力を持ちながらも、ベースメイクの完成度を高めるという共通の目的を持っています。

みずみずしい肌づくりを目指すなら「グッドグリップ ハイドレイティングプライマー」と「グッドグリップ ハイドレイティングセットスプレー」の組み合わせがおすすめ。

テカリを抑えたい場合は「マットフレッシュ セッティングスプレー」を取り入れることで、より快適なメイク環境をサポートしてくれます。

販売は全国のバラエティショップ（一部店舗を除く）およびSHEGLAM公式サイトにて実施されます。

夏の美肌づくりをSHEGLAMで♡

ベースメイクは、メイク全体の仕上がりを左右する大切なステップ。

SHEGLAMの新作アイテムは、うるおいを与えながら美しい仕上がりをサポートするものから、テカリを抑えてサラサラ肌を演出するものまで、夏の悩みに寄り添うラインアップが揃っています。

毎日のメイクをもっと快適に楽しみたい方は、この機会に自分にぴったりのアイテムを取り入れてみてはいかがでしょうか♪