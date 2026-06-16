「激アツ」コメダ珈琲店、季節限定「カリー祭り」を今年も開催！ 「100美味しいのわかってる…」
コメダ珈琲店の公式X（旧Twitter）は6月16日、投稿を更新。季節限定の「カリー祭り」を、今年も開催することを発表しました。
【画像】コメダ珈琲店の「カリー祭り」
ファンからは「コメダでお米ものも扱って欲しい！」「トーストじゃなくてナンになったんだ〜」「コーヒーカップにカリー入れるお店初めて見るな……」「これは休みの間に食べに行かねば...！！」「きちゃ… 今年のラッシーアサイーでうまそう！ナンドッグも100美味しいのわかってる…今年も通いますよろしくねコメダ………」「激アツ コメダのカリー商品軒並み好きだから、コンプリートしたいしたいしたい」と、さまざまな反響が寄せられました。
(文:All About ニュース編集部)
【画像】コメダ珈琲店の「カリー祭り」
「休みの間に食べに行かねば...！」同アカウントは「今年も帰ってきた！コメダ珈琲店の『カリー祭り』！新宿中村屋監修ソースを使用した『カリーナンドッグ』など6種をラインナップ」とつづり、メニューの告知画像を投稿。24日から季節限定で全国販売を開始するとのことです。画像には、新メニューの「カリーナンドッグ」「アサイーミックスラッシー」のほか、「カツカリーパン」「タンドリーチキンホットサンド」「チーズカリーとナン」「ラッシー」などが並んでいます。
「クランキーとコラボしたシロノワールとジェリコ」5月28日には「実は…リニューアルしたクランキーとコラボしたシロノワールとジェリコが販売中なの知ってますか？」と、画像付きでポストしていた同アカウント。どちらもとてもおいしそうです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:All About ニュース編集部)