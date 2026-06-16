日産が中国で投入した「全部載せSUV」に寄せられた反響とは

日産と中国の合弁会社「東風日産（DNF）」は2026年4月8日、新型「NX8」を発売しました。

日産とDNFが共同開発する新世代電動車「Nシリーズ」のうちの1台で、2025年4月に発売されたセダン「N7」、同年10月発表されたPHEVセダン「N6」に続き、今回の新型NX8でシリーズ第3弾モデルとなります。

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新型NX8は、BEV（バッテリーEV：電気自動車）とレンジエクステンダーEVの2種類を設定したミドルサイズSUVです。

日産は中国市場を単なる販売拠点ではなく、電動化技術を磨く重要な開発拠点と位置づけており、Nシリーズはその中心的な存在となります。

シリーズ第1弾のN7は、発売から約1か月で1万7215台を受注するなど好調なスタートを切っており、その勢いを中国でも人気の高いSUV市場へ広げる役割を担うのが新型NX8です。

2列・5人乗りのボディサイズは全長4870mm×全幅1920mm×全高1680mm、ホイールベース2917mmです。

トヨタのアッパーミドルSUV「クラウンエステート」（全長4930mm×全幅1880mm×全高1625mm）や「ランドクルーザー250」（全長4925mm×全幅1980mm×全高1925mm）、日産では北米生産モデルの「ムラーノ」（全長4900mm×全幅1980mm×全高1725mm）などに近いサイズ感です。

最新の「天眼アーキテクチャー2.0」プラットフォームを採用し、前述の通りBEVに加え、航続距離を伸長する発電機（レンジエクステンダー）搭載モデルという2種類のタイプを設定します。

駆動方式はいずれもRWD（後輪駆動）となります。

BEVモデルには、最高出力292PSまたは340PSのモーターを搭載し、最大650kmの航続距離（CLTCモード）を実現しています。

さらに800Vアーキテクチャーを採用し、超急速充電にも対応。バッテリー残量10％から80％までの充電時間は約12分で、約300km走行分の給電が約6分で完了するなど、中国市場の急速なインフラ整備を前提とした高性能ぶりが特徴です。

世界トップシェアを誇る中国電池メーカーCATL製のリン酸鉄リチウム電池「クラウドシールドバッテリー2.0」を搭載し、クラウドによる24時間監視機能で安全性を確保します。

一方のレンジエクステンダーEVは、1.5リッターターボエンジンを発電専用として搭載し、250kWの駆動モーターで走行する方式を採用しています。

EVモードだけで最大310kmを走行できるほか、エンジン発電を組み合わせることで総航続距離は1450kmに達するとしています。

室内も最先端の仕上がりで、15.6インチディスプレイや10.25インチメーター、さらに約63インチ相当のARヘッドアップディスプレイを装備するほか、25個のエアバッグを用いたAIゼログラビティシート2.0や後席電動リクライニングシートも採用します。

運転支援システムは、中国の自動運転技術企業Momentaと共同開発した最新世代システムを搭載し、LIDAR（ライダー）を含む29個のセンサーを活用し、高速道路だけでなく都市部まで対応するナビゲーション・オン・オートパイロット（NOA）や、高度な自動駐車支援機能を実現しました。

中国での価格は、BEVが15万9900元から20万9900元（約378万〜496万円）、レンジエクステンダーEVが15万9900元から17万9900元（約377万〜425万円）で、コストパフォーマンスの高さも光ります（日本円価格は2026年6月初旬のレートで換算）。

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日本未導入の魅力的な新型SUVに対し、SNSなどではさまざまな反響が寄せられています。

多かったのは「安いなあ」「こんだけ全部載せのフル装備で300万円台とかスゴすぎる」「価格設定がバグってる」など、300万円台から400万円台という低価格に驚いたという声でした。

また「日本で出したら売れそう」「さすがにこの価格なら日本でもBEV普及するかも」との声のいっぽうで、「e-POWERで十分では」「日本はハイブリッドのほうが向いている」とするコメントも交わされるなど、熱い議論を呼んでいました。

日産は新型NX8を始めとするNシリーズをグローバル市場で展開するとしており、日本導入の可能性もないとは言い切れないようです。今後の展開からも目が離せません。