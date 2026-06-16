ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season7』の参加メンバー14名が発表された。番組は2026年7月7日午後9時よりABEMA SPECIALチャンネルにて無料放送を開始する。

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『シャッフルアイランド』は、2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、毎日“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル”しながら恋愛を繰り広げるABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。2021年に初回シーズンを放送し、シリーズ7作目となる今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に、南国ムードあふれるロケーションの中で本気の恋が描かれる。予測不能な出会いと別れを繰り返すなか、嫉妬や駆け引きが交錯する恋愛模様が見どころとなる。テーマソングには前シーズンに引き続きWANIMAの「曖昧」が起用される。

番組MCは前シーズンから続投となり、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希、俳優の鈴木福が務める。

女性メンバーには、ガールズグループオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』にも参加したモデルの秋山愛、SNS総フォロワー数60万人超を誇る夏芽すず、雑誌「nuts」専属モデルのみのり、モデルの網野安寿、ショーダンサーのうる、モデルの橘遥菜、人気インフルエンサーのゆーうぃるが参加。

男性メンバーには、恋愛リアリティーショー『月とオオカミちゃんには騙されない』への参加経験を持つプロテニス選手の堀江亨、ボディビルダーの小池優真、「ミスター青山コンテスト2025」ファイナリストに選出された大学生の司馬侑徳、ショートドラマで人気を集める海馬、会社員の甲斐清彦、フードクリエイターの今野誉斗、ハンバーガーショップ店長の村上哲太が名を連ねる。

あわせて、過去シリーズの全話無料配信も実施。『Season6』は6月19日午前0時から6月22日午前0時まで、『Season4』は6月26日午前0時から6月29日午前0時まで、『Season5』は7月3日午前0時から7月6日午前0時まで配信される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）