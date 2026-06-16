ディズニーストアに『ふしぎの国のアリス』75周年記念コレクション！ 「ANNA SUI」との共同企画商品も展開
「ディズニーストア」は、6月19日（金）から、ディズニー・アニメーション映画『ふしぎの国のアリス』公開75周年を記念した新コレクション「DISNEY ALICE IN WONDERLAND 75TH ANNIVERSARY」を、全国の店舗で発売。それに先駆け、一部店舗と公式オンラインストアでは6月16日（火）より先行販売する。
【写真】「ANNA SUI」共同企画商品も！ 新コレクション一覧
■作品の世界観が楽しめる
今回発売される「DISNEY ALICE IN WONDERLAND 75TH ANNIVERSARY」は、アリスがふしぎの国で出会う個性豊かなキャラクターたちが勢ぞろいする75周年のアニバーサリーにふさわしい新コレクション。
ラインナップには、ユニークなキャラクターたちをデザインした「ぬいぐるみキーチェーン」をはじめ、作品の世界観を落とし込んだ「Tシャツ」や「トートバッグ ポーチ付き」、「スタンドミラー」など、ミステリアスで幻想的な魅力が詰まった特別感のあるアイテムが並ぶ。
また、『ふしぎの国のアリス』のキャラクターを採用した「ANNA SUI（アナ スイ）」との共同企画商品も用意。ダイヤ柄をあしらった「ハンドバッグ」や「財布」に加え、黒地にカラフルな総柄が映える「エコバッグ」といった、シックで高級感のある商品がそろう。
さらに、ぬいぐるみシリーズ「Disney stanDs（ディズニースタンディーズ）」からも『ふしぎの国のアリス』のキャラクターが登場。並べてコレクションしたくなる本シリーズには、アリスやチェシャ猫、白うさぎのほか、ハートの女王など個性豊かなキャラクターたちも展開予定だ。
【写真】「ANNA SUI」共同企画商品も！ 新コレクション一覧
■作品の世界観が楽しめる
今回発売される「DISNEY ALICE IN WONDERLAND 75TH ANNIVERSARY」は、アリスがふしぎの国で出会う個性豊かなキャラクターたちが勢ぞろいする75周年のアニバーサリーにふさわしい新コレクション。
また、『ふしぎの国のアリス』のキャラクターを採用した「ANNA SUI（アナ スイ）」との共同企画商品も用意。ダイヤ柄をあしらった「ハンドバッグ」や「財布」に加え、黒地にカラフルな総柄が映える「エコバッグ」といった、シックで高級感のある商品がそろう。
さらに、ぬいぐるみシリーズ「Disney stanDs（ディズニースタンディーズ）」からも『ふしぎの国のアリス』のキャラクターが登場。並べてコレクションしたくなる本シリーズには、アリスやチェシャ猫、白うさぎのほか、ハートの女王など個性豊かなキャラクターたちも展開予定だ。