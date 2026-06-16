小さな壺のような容器に、スプーンのようなストローで飲む「マテ茶」をご存じでしょうか。

6度目のワールドカップに出場する予定の、世界的スーパースターが飲んでいることでも話題となっているようです。

【写真で見る】手のひらにひっくり返して…南米流「マテ茶のお作法」

別名“飲むサラダ” 世界三大飲料の「マテ茶」とは?

山形純菜キャスター:

マテ茶は、主に南米で生産される「イェルバ・マテ」という植物の葉や枝を、乾燥・粉砕して作られます。



日本マテ茶協会によると、コーヒー、紅茶に並ぶ「世界三大飲料」の一つだといいます。

ハロルド・ジョージ・メイさん:

実は日本コカ・コーラにいた2012年に、マテ茶のペットボトル飲料を発売しています。世界三大飲料の一つなので、これは日本でも流行るに違いないと思ったのですが、早すぎたのかもしれません。

山形キャスター:

マテ茶は別名“飲むサラダ”と言われるほど栄養が豊富で、カルシウムや食物繊維、亜鉛などが含まれています。



ただカフェインが含まれているため、厚生労働科学研究成果データベースにおいて、マテ茶に含まれるカフェイン等の影響や安全性のデータ不足を理由に「妊娠中・授乳中は摂取を避けた方がよい」ということです。

メッシ選手・槙野監督も…アスリートが愛飲するマテ茶の魅力

マテ茶を愛飲しているのが、今回出場すれば「W杯6大会連続出場」となる、アルゼンチン代表のメッシ選手（38）です。

日本では、元日本代表で現在はW杯取材中のJ2・藤枝MYFCの槙野智章監督（39）もマテ茶を愛飲しています。



槙野監督は監督就任（2025年）後に飲み始め、「リラックスや心を整えることができるので飲んでいる」ということです。

南米流！マテ茶の正しい淹れ方

南米で一般的なマテ茶の飲み方を紹介します。

そのままの茶葉だと苦くて飲みにくいという方のために、今回はアセロラをブレンドした商品を用意しました。

【マテ茶のお作法】

（1）茶葉を「マテ壺」に入れる（葉の量:壺の6~7分目）

（2）壺を手の平で塞ぐ

（3）手の平にひっくり返す

（4）逆さまのまま「よく振る」（上下左右に細かく振る）

（5）逆さまから壺をゆっくり戻しながら茶葉を片側に寄せる

（6）茶葉が少ない方に「ひとくち分」のお湯を注ぐ（飲む分だけその都度注ぐ）

（7）ボンビージャ（先端にフィルターが付いたストロー）で飲む

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＜プロフィール＞

ハロルド・ジョージ・メイさん

プロ経営者 1963年オランダ生まれ

現パナソニック顧問・アース製薬の社外取締役など