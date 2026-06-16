俳優の本木雅弘（60）が、16日放送のTBS系「バナナサンド」（火曜後8・00）にゲスト出演し、最近の悩みを打ち明けた。

この日は19日公開の映画「黒牢城」（監督黒沢清）で共演した菅田将暉、吉高由里子、「Snow Man」宮舘涼太とともに出演。ゲームで盛り上がった。

本木は昨年12月で還暦を迎えた。悩みというのは、現場でのことだという。「昨年、還暦になったんですけど、どの現場に行っても年配者になるので、大大大先輩みたいな感じで、スタッフの方にもキャストの方にも気を遣われてしまって」。さらに、「注意されるというか、叱られる場面がない。それはそれで不安というか」と打ち明けた。

信頼の裏返しであるとも取れるが、本木は「叱られたいですね。何となく浮いているんじゃないかなとか」と疑心暗鬼だという。

しかし、これに対してMCの「バナナマン」設楽統からはツッコミが入った。「収録前、我々がちょこちょこしゃべっていたら、“始まりますよ！”って言ってましたね」。番組では、本番前におしゃべりを続ける本木、設楽に対し、吉高が「始めるって！始めるってよ！男子たち！」と、ユーモアをまじえて注意する様子がVTRで流された。

本木は「そうだった…身近にいた」と苦笑い。吉高は「ずっとやめないから。“始まるよ！”って言って、みんな待ってるから」と、その様子をあらためて振り返った。

本木が「叱られてましたね」と反省を口にすると、吉高は「怒られているっていう自覚がない」と笑っていた。