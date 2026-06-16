各家庭でよく目にするこちらのリモコン。

これを忠実に再現したある作品が、鹿児島県のコンテストで最優秀賞に輝きました。作ったのは霧島市の女子中学生。一体なぜ、お風呂のリモコンだったのか？開発に込めた思いを取材しました。

『お湯はりをします。お風呂の栓はしましたか？』

お風呂の時間に耳にする、お決まりの声。実はこちら、本物のリモコン・・・ではなく、すべて「プログラミング」で作られた画面なんです。

開発したのは中学1年生

開発した隼人中学1年生、蓑田汀さんです。

今年、小中学生を対象とした県のプログラミングコンテストで、172件の応募の中から最優秀賞に選ばれました。

プログラミングを始めたのは、小学校4年生のとき。学校で配られたタブレット端末でソフトに触れたことがきっかけです。これまで独学で技術を身につけ、ゲームなどを自作してきました。

（汀さん）「どのようにしたら動くか考えるのが楽しい。達成感みたいな」

汀さんが作品を開発したのは、大切な人のため

今回、受賞した作品を開発したのは、ある大切な人のためでした。

（汀さん）「弟の渉です」

（渉くん）「よろしくお願いします」

汀さんの双子の弟、渉くん。自閉症で、隼人中学校の特別支援学級に通っています。

（汀さん）「けがしたときに心配してくれる。優しい。とにかくかわいい弟」

（渉くん）「お姉ちゃんのこと好き」

「音」に敏感な渉くん。ある音声に夢中に

とりわけ「音」に敏感な渉くん。1年半前にとりこになったのが・・・

『お湯はりをします』

ボタンを押すと流れてくるこの音声に夢中になりました。

（汀さん）「とにかく夢中になって触っていた。連打していた」

ボタンを押し過ぎて…

しかしある日、ボタンを押し過ぎてついにリモコンが故障。お湯はりが出来なくなってしまいました。

（父・誠さん）「修理するまで実家のお風呂を借りた。めっちゃ大変」

（母・沙織さん）「もう遊ばないで、ダメと言ったら（渉くんは）しゅんとなって」

「落ち込む弟を楽しませ、我が家のお風呂も守りたい！」

「落ち込む弟を楽しませ、我が家のお風呂も守りたい！」汀さんが開発したもの。それが、タブレットでリモコンの操作感を味わえる“仮想お風呂リモコン″です。

「実物を見ながらこのカーブを似せたり」

実物のデザインを忠実にプログラミング。ボタンの配置や色まで本物そっくりです。

特にこだわったのは「音」

『♪お風呂が沸きました』

特にこだわったのは「音」。湯沸かし完了のメロディーやアナウンスは、一音一音、自分の耳で聞き取り本物に一番近い音を探し当て、再現しました。

本物以上に好きになってもらえるよう、本家にはない工夫も

さらに、本物のリモコン以上に好きになってもらえるよう、本家にはないこんな工夫も。

『給湯温度が、給湯温度が、給湯温度が、給湯温度が・・・・・』

（汀さん）「連打して押したときに声が重なって聞こえるようにした。そのほうが弟が楽しめるかなと思って」

設定温度にあわせて流れるオリジナルの音声も搭載しました。

低音『やけどしちゃうよ』

高温『風邪ひいちゃうよ』

世界に一つだけのリモコンに渉くんは

汀さんの愛情が詰まった世界に一つだけのリモコンに渉くんは・・・。

（渉くん）「うれしい」

（汀さん）「本物のリモコンを触ったときみたいに飛び跳ねて喜んでいた。作って良かった」

（父・誠さん）「弟のために作ったというのに感動して、うれしかった」

トークイベントで開発に込めた思いを発表

鹿児島市で開かれた多彩なジャンルの発信者が集うトークイベント。最年少ゲストとして登壇した汀さんは、開発に込めた思いを発表しました。

（汀さん）「弟が喜んでくれることを想像して一生懸命作った。私の将来の夢はプログラマーになることです。たくさんの人に喜んでもらえるプログラムが作りたいです」

「弟を思う愛がすばらしい」

（観客）「すごい。（開発当時）小学生で驚いた」

（観客）「弟を思う愛がすばらしい」

（汀さん）「発表前は緊張したけれど、やってみたら皆が笑ってくれて落ちつけた。（プログラミングの）楽しみをほかの人と共有したい」

汀さんに新たな壁が立ちはだかりました

次から次へ新しいことに挑戦する汀さん。そんな中、新たな壁が立ちはだかりました。

（汀さん）「追い炊きで遊ぼう」

（渉くん）「トンネルで遊ぶ」

なんと渉くん、今度は「高速道路のトンネル」がマイブームに。

汀さんは早くも次の新作「仮想トンネル」の開発を構想中です。

お姉ちゃんのやさしい発明は、これからも

（汀さん）「高速道路はお金がかかるので、お金がかからないプログラミングで再現できたら渉も喜べる」

（渉くん）「待ってまーす」

（汀さん）「これからも弟のために何か開発できる優しいお姉ちゃんになりたい」

大好きな弟のため。お姉ちゃんのやさしい発明は、これからも続きます。

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