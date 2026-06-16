「まるで座礁した海賊船」　川崎市の海に8年間も迷惑放置　市が3300万円かけ強制撤去へ　近隣からは複雑な声も

神奈川・川崎市の工場地帯で異様な雰囲気を醸し出しているのは、かつて遊覧船として活躍していた「アニバーサリークルーズ号」です。

ピンクや青で派手に装飾された姿はまるで海賊船。

近くで働く人は「突然現れたんです。8年くらい前だと思う」と話しました。

この船着き場に遊覧船が現れたのは2018年で、それから約8年間にわたりこの場所に放置され続けています。

川崎市は何度も船を移動させるよう指導をしてきました。

ところが運航会社は、費用不足などを理由に応じてこなかったといいます。

そうした中、2025年、強風の影響で船が傾き1階部分が浸水し、まるで“座礁した海賊船”のようになりました。

近くで働く人：

（Q.最初からあんなに傾いていた）（最初は）なっていなかった。だいぶ沈んでいますよね。

長年の放置により船は激しく劣化。

このまま横倒しになる危険もあるため、市は船の強制撤去を決定しました。

撤去にかかる費用は3300万円以上。

川崎市は「イット！」の取材に対し「指導に従って撤去や売却などを進めてほしかった。大変残念でならない」とコメントしています。

ついに始まる船の撤去に近隣で働く人からは「寂しいような。違法だったらしいので仕方ない。（Q.残してほしい）ちょっとありますね。でも、ああなっちゃうと無理でしょうね」「でも、色々問題があるんでしょうね。あそこ荷下ろしするのにも邪魔なんでしょうね」と話しました。

撤去作業は17日から始まります。