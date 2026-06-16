９日に肺炎のため８６歳で亡くなった俳優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんの通夜が１６日午後６時、東京・桐ケ谷斎場で営まれた。

タレントの西村知美は取材に応じ、玉緒さんとの思い出を語った。「ロケで朝から大雨の時があて、すると『私は晴れ女だから！』とおっしゃってたんですけど、ずっと雨なんですよ…。でも、カメラが回った途端にパって雨がやんで、それでカットがかかった途端に雨がザーッて降って…」と明かし、「大女優さんってすごいなって。絵に描いたような、天までも味方につける方でしたね」と語った。

最後に会ったのは「５年前のクイズ番組。『時間あったらみんなで集まりたいね』って言ってくださったんですけど、かなわないままで終わってしまった…」と話した。

また、「玉緒さんはおすし屋さんでエビしか頼まないんです。ひたすらエビばっかりを食べているおちゃめな玉緒さんが、今頃あちらで旦那さまと一緒にエビに囲まれていらっしゃるんじゃないかな」と笑顔で語った。

最後には「本当にたくさんの笑いと元気をありがとうございました」と大粒の涙を流した。

西村は、玉緒さんとバラエティー番組「さんまのＳＵＰＥＲからくりＴＶ」で長年共演した。