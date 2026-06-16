鶏肉の価格がいま高騰しています。からあげが人気の弁当店を取材すると、仕入れ値が去年に比べ1.8倍ほど上昇するなど大きな影響が出ていました。価格高騰の背景とは。



厨房に広がるのは食欲をそそる「からあげ」を揚げる音。こちらは新潟市中央区の弁当店。



オープンからまだ1年ですが、1日平均100個の弁当が売れる人気店です。



初めて訪れた客

「（からあげ）結構好きでよく食べているのでここも期待して」





名物は、ふたが閉まり切らないほどの大きな「からあげ」が10個入ったその名も「チョモランマ」！リポート「重量感のある大きなから揚げいただきます。からっと揚がった衣の中からジューシーな肉汁が口いっぱいに広がります」いまこの「からあげ」に使う「鶏肉」にも値上げの波が・・。一心亭 小島靖弘代表「1年前と比べて キロ当たり大体価格が1.5倍から1.8倍。かなり痛いです。想定していなかったので」農林水産省によると5月の小売店で販売された鶏もも肉100グラムの平均価格は154円に。去年の同じ月と比べ10円ほど上がっていて過去最高値を記録しました。農林水産省は「物価高による節約志向で牛肉や豚肉よりも比較的手に取りやすい鶏肉の人気が高まり、需要がひっ迫していること」などが理由と指摘。外国産鶏肉の輸入価格の上昇も値上げ幅に響いているとしています。こちらの店のから揚げは国産のむね肉を使用していますが、経営への影響は鶏肉以外にも・・。「容器も価格が上がってきていて。戦争が始まる前と比べて20パーセントくらい価格が上がってきているので」中東情勢の影響で弁当に使うトレーの仕入れ値も上昇。油やコメの仕入れ価格も高止まりが続いているといいます。それでも、弁当の値段は据え置く予定だと話します。一心亭 小島靖弘代表「皆さんご商売があるのでなかなか難しいところではあると思うが少しでもいいので 前の価格に全体的に戻ってもらえると。変わらず地元のお客様に愛してもらえるようにやっていきたいと思いますので価格もギリギリまで頑張っていきたい」止まらない物価高。「家計の味方」鶏肉にも影響が広がっています。