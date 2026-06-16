【エビアン（フランス東部）＝田島大志】高市首相は、１５日開幕のフランスでの先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）で、今回の主要議題となる重要物資などのサプライチェーン（供給網）の強靱（きょうじん）化を巡って具体策を提起し、初日から議論をリードした。

入念な準備で臨んだデビュー戦で、「アジアの代表」としての存在感を示している。

夕食会は、各首脳が米国のトランプ大統領の誕生日（１４日）を祝い、良好な雰囲気で始まった。

首相は「今回の『ホルムズ危機』は重要物資の備蓄の重要性を知らしめた。供給網強靱化に向けた連携加速が重要だ」と切り出し、重要鉱物の共同備蓄を推進する独自構想を提案した。レアアース（希土類）の輸出規制を繰り出す中国を念頭に、Ｇ７の結束を呼びかけたもので、各首脳はうなずきながら耳を傾けた。

首相は、石油備蓄支援の強化を柱とするエネルギー安全保障３原則と合わせた「目玉政策」（周辺）として周到に準備してきた。新たな「自由で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）」でも柱となる経済安全保障に対するＧ７の関与を定着させる狙いがあった。

首相同行筋は「Ｇ７の成果文書にも入ることになり、成功だ」と語った。

首相は、対中認識の擦り合わせにも重点を置く。対中政策はＧ７共通の課題である一方、ウクライナや中東情勢が揺れ動き、米欧の中国への関心は相対的に低下しかねない状況だ。米欧には中国への経済面での配慮も目立つ。首相はあえて中国に触れてインド太平洋情勢を説明することで、問題意識の共有を図った。

中東情勢を巡っては、首相は米イランの戦闘終結に向けた合意を歓迎しつつ、唯一の戦争被爆国としての立場に触れ、「国際原子力機関（ＩＡＥＡ）と連携したイランの核兵器開発阻止」を訴えた。トランプ氏に配慮しつつ、独自のカラーを出すのに腐心した。

サミット直前、首相はホルムズ海峡の航行の安全確保に貢献するとした欧州４か国首脳の共同声明に参加を表明した。政府高官は「国際連携で貢献する意思を示す」狙いだったと説明する。自衛隊の派遣には憲法上の制約が多く、具体的にどう対応するかが高市外交の大きな課題となる。