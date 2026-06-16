昨年の「関東一早い」海開きで海に飛び込む地元の小学生ら＝昨年６月２７日、逗子市新宿

「関東一の早い海開き」を売りにしていた神奈川県の逗子海岸海水浴場は今夏、２０年以上続いた「看板」を降ろすことにした。市は例年より約１週間遅れの７月３日に海開きすることを決め、近隣の鎌倉、藤沢市の海開きより遅くなった。猛暑や海水浴離れも背景に９月まで開設時期をずらす一方、暑さから逃れて海で夕涼みをする地元住民も増えていることから海の家の夜間営業時間の規制も本格的に緩和する。

「関東一早い海開き」はテレビ局出身の長島一由市長（１９９８〜２００６年）の時代にメディア向けの話題作りのために始めた。例年、６月下旬に地元の小学生が海に飛び込む様子がテレビ各局に放映されるのが夏の逗子の風物詩となっていた。

昨年６月２７日の海開きも離島を除けば「関東最速」だったが、梅雨明けしていない時期に海開きをしても海水浴客が少なく長らく賛否両論あった。今夏の開設期間を巡っては地元住民や海の家の関係者らが集まる会議で海の家の関係者らから「梅雨明け前は客も少なく、猛暑もあるので９月まで開設を延ばす方がいい。関東一にはこだわらない」などの意見も出たという。

市は財政的に開設期間を延ばせないため、海水浴シーズンの後ろ倒しを決めた。開設期間は７月３日から９月６日までの６６日間。桐ケ谷覚市長は今月の会見で「梅雨寒では海水浴どころじゃない。ただ今年遅らせてみて、やはり関東一のタイトルが効果があるという話になれば来年以降は分からない」と説明した。