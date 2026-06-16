小泉防衛相が自身のXに投稿

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は14日（日本時間15日）、1次リーグF組で日本がオランダと対戦。2度先行されながら追いつく激闘で、2-2で引き分けた。試合を圧倒的アウェイの中でテレビ観戦した人物に注目が集まっている。

オレンジ色を身に着けた人々の中で1人だけ、青い代表ユニホームを着てエールを送っていたのは、小泉進次郎防衛大臣。オランダ大使館内で、来日中のディラン・イェジルゲス副首相兼国防大臣と共に観戦していた。

小泉大臣は自身のXに観戦会の様子を投稿した。ハーフタイム中にはオランダ代表のユニホームを着たイェジルゲス大臣と共に記念撮影。「2点目取られた瞬間」という投稿では、歓喜に湧くオランダ関係者の中で1人意気消沈する小泉大臣の姿が収められていた。

最後は「日本とオランダ双方が2点ずつ獲って引き分け。オランダの副首相兼国防大臣のディランとの友情は維持されました（笑）。日本代表、オランダ代表、両チームの全力プレーに敬意と感謝」とつづった小泉大臣の一連の投稿にはファンからも反応が相次いだ。

「アウェイすぎておもろい笑 引き分けで良かった笑」

「なんでこんな敵地のど真ん中にいるんだよ」

「こんなに敵地に攻め込むタイプの防衛大臣生まれて初めて見たかもしれない」

「やっぱコミュ力すげー」

「誰よりもアウェイの環境に身を置いてて笑った」

「あり得んくらいアウェイで笑う」

「日本の防衛大臣が人質にされてたのか…そりゃ勝てないわ」

グループFでドロー発進となった日本は次戦20日（同21日）にチュニジア、グループ3戦目の25日（同26日）にスウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）