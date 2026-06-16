[Alexandros]が、10月31日・11月1日に神奈川・相模原ギオンフィールドで開催する主催フェス＜[Alexandros] presents THIS FES ’26 in Sagamihara＞の出演アーティスト第1弾を発表した。

＜THIS FES＞は、川上洋平（Vo, G）、白井眞輝（G）の出身地である神奈川県相模原市で開催される野外フェスだ。2024年に初開催され、今回で3回目の開催を迎える。

2026年の出演アーティスト第1弾として、初日公演に[Alexandros]、奥田民生、THE ORAL CIGARETTES、coldrain、Chevon、Been Stellar（US）、2日目公演に[Alexandros]、sumika、ハルカミライ、ヤバイTシャツ屋さん、レキシがラインナップされた。

イープラスでは、6月22日23時59分までチケットのオフィシャル最速抽選を受付中。なお、会場となる相模原ギオンフィールドには1日あたり約2万人の動員を予定しており、そのほかの出演アーティストは後日発表される。

◾️＜[Alexandros] presents THIS FES ’26 in Sagamihara＞

▼日時・会場・時間

2026年10月31日（土）相模原ギオンフィールド

開場 09:00 / 開演 11:00 / 終演 19:30 (予定)

2026年11月1日（日）相模原ギオンフィールド

開場 09:00 / 開演 11:00 / 終演 19:30 (予定) ▼出演

10月31日（土）

[Alexandros] / 奥田民生 / THE ORAL CIGARETTES / coldrain / Chevon / Been Stellar (US) / and more

11月01日（日）

[Alexandros] / sumika / ハルカミライ / ヤバイTシャツ屋さん / レキシ / and more ▼券種 / 料金（税込）

＜一般＞

2日通し券 25,000円

1日券[10月31日] 13,500円

1日券[11月01日] 13,500円 ＜中高生割引チケット＞

2日通し券 18,000円

1日券[10月31日] 10,000円

1日券[11月01日] 10,000円 ＊枚数制限：おひとり様1券種につき各4枚まで

＊小学生以下は保護者同伴に限り無料（保護者なしの入場不可）

＊ペット入場不可

＊電子チケットのみ（リストバンドに交換してのご入場となります）

＊営利目的の転売禁止 ＜オフィシャル最速先行＞

受付期間：〜6月22日（月）23:59

https://eplus.jp/thisfes26/ ◆THIS FES ’26 in Sagamiharaオフィシャルサイト

◾️「ENDROLL feat. SennaRin, Hiroyuki SAWANO」

2026年5月29日 リリース

配信：https://lnk.to/Alexandros_ENDROLL

※川上洋平 [Alexandros]×SennaRin「ENDROLL」の[Alexandros] によるカバー

◾️＜YOU ARE WELCOME TOUR＞

2026年 06月 14日 (日) OPEN 17:00 / START 18:00 愛知・COMTEC PORT BASE

2026年 06月 22日 (月) OPEN 18:00 / START 19:00 東京・Zepp DiverCity(TOKYO)

2026年 06月 28日 (日) OPEN 17:00 / START 18:00 宮城・SENDAI GIGS

2026年 07月 03日 (金) OPEN 18:00 / START 19:00 北海道・Zepp Sapporo

2026年 07月 09日 (木) OPEN 18:00 / START 19:00 神奈川・KT Zepp Yokohama

2026年 07月 22日 (水) OPEN 18:00 / START 19:00 大阪・Zepp Osaka Bayside

2026年 07月 30日 (木) OPEN 18:00 / START 19:00 愛知・Zepp Nagoya

2026年 08月 06日 (木) OPEN 18:00 / START 19:00 大阪・なんばHatch

2026年 08月 20日 (木) OPEN 18:00 / START 19:00 福岡・Zepp Fukuoka

2026年 08月 26日 (水) OPEN 18:00 / START 19:00 東京・Zepp Haneda(TOKYO) ［チケット］

スタンディング 8,800円（税込 / 別途ドリンク代必要）

2F指定 11,000円（税込 / 別途ドリンク代必要）

※未就学児童のご入場はできません

※小学生以上はチケットが必要になります

◾️＜[Alexandros] presents THIS FES ’26 in Sagamihara＞

日時：2026年10月31日（土）、11月1日（日）

会場：相模原ギオンフィールド、及びその周辺

詳細：https://thisfes.com