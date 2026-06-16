３月末をもって日本テレビを退社し、フリーに転身した岩田絵里奈アナウンサーが、１６日放送の同局系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金曜・前５時５０分）にゲスト出演した。同局の市來玲奈アナウンサーと、番組の人気企画「ＺＩＰ！朝からクエスチョン」で共演した。

市來アナと岩田アナは、共に２０１８年に同局に入社した同期。同日の同番組公式インスタグラムなどＳＮＳにツーショット動画が投稿された。

市來アナは、同動画で「絵里奈が『ＺＩＰ！』のスタジオに来てくれて、動画を撮るなんて不思議。何年たってもかわいいね」と笑顔で話すと、岩田アナも「本当に不思議。同期だと違う番組の配属になるからね」とレアな共演を喜んだ。

同動画で、岩田アナはフリー転身について「寂しいんだけど、みんなとこうして会えて、新しいことにも挑戦できてすごく刺激的な日々を過ごしております」と充実の表情。市來も「同期としてすごく刺激をもらっているし、私も頑張ろうと思える！」と話した。

動画のコメント欄には、「同期仲いいですね 素晴らしいことです」「同期だったんだ！」「ふたりともかわいい」などの反響が相次いだ。