輸入量が年々増加しているキウイ。人気の理由とおいしいキウイの選び方を取材しました。

【写真を見る】輸入量が年々増加！おいしいキウイの見分け方 ポイントは…「長男を選べ」！

高まるキウイ人気 お肉がやわらかくなる活用法も

きょう、東京・有楽町に現れたのは「真実の口」！本家イタリアでは、ウソをつくと手をかみ切られるなどの伝説がありますが、こちらは…

「私には何を隠そうとお見通しだ」

イベント参加者（40代）

「はっ！思っていた数字と違う！」

身体の栄養状態を測定してくれるというのです。さらに…

「お主にはこれを授けよう！」

出てきたのはキウイ！栄養不足のチェックとその改善が目的の期間限定イベントです。

イベント参加者（40代）

「（キウイには）栄養があるイメージで食べやすい」

こんな声も聞かれますが、実際どうなのでしょうか。

Smile meal 管理栄養士 坂本ひかるさん

「キウイは果物の中でも含まれている栄養素がトップクラスに多い。不足しやすい栄養素を手軽にとり入れられる。おすすめの活用方法は、キウイをすりおろしたり小さくカットしてお肉と一緒に漬け込むことで、お肉がやわらかくなってジューシーに仕上がります」

幹に近い実が甘い？おいしい「長男キウイ」の選び方

健康志向の高まりもあってか、輸入量は増加傾向にあるキウイ！都内のスーパーでは…

アキダイ 秋葉弘道 社長

「今年は大玉傾向で、特にゴールドキウイフルーツの人気が高まっている。値段もこの物価高の中では安いと思う」

今年は豊作で、平年より1〜2割程度安いといいます。

「安いです。思わず飛びついちゃいました。リンゴとかミカンみたいにむく手間がないから出しやすい」

おいしいキウイの見分け方も聞いてみました。

アキダイ 秋葉弘道 社長

「『長男』を選ぶんですよ」

幹に近い部分に実る“長男”と呼ばれるキウイは栄養が行き渡りやすいため、甘くておいしくなる傾向があるんだそうです。

アキダイ 秋葉弘道 社長

「楕円の方が長男の可能性が高いです」