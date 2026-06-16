昨年のロンドンに続き、フランス・パリの「アコー・アリーナ」で行われた大相撲の海外公演は、初日と千秋楽ともに約1万5000人収容の会場が“満員御礼”。14日の千秋楽では横綱・豊昇龍（立浪）との決定戦を制した大関・琴櫻（佐渡ヶ嶽）が幕内トーナメントの総合優勝を果たした。一方、惜しくも決勝で豊昇龍に敗れた高安（田子ノ浦）が花道で見せた“カッコよすぎる”ポーズを中継カメラが捉えていた。

【映像】花道で見せた“カッコよすぎる”ポーズ

31年ぶり３度目となるパリ公演は両日でおよそ1万5000人の観衆を集めて行われた。13日、初日の幕内トーナメントでは、豊昇龍（立浪）と大の里（二所ノ関）ら両横綱が敗れる波乱の幕開け。決勝は琴櫻と霧島（音羽山）の大関対決となり、琴櫻が霧島を下して優勝を果たした。

二日目千秋楽のトーナメントでは、豊昇龍が小結・高安（田子ノ浦）を下して優勝。初日のトーナメントを制した琴櫻との優勝決定戦が行われ、琴櫻が豊昇龍を寄り切って総合優勝を果たした。

注目の瞬間は、千秋楽トーナメントの決勝直後に訪れる。惜しくも豊昇龍に敗れた高安。両者は互いに笑みを浮かべ、健闘をたたえたが、その後、花道を下がっていく高安は右こぶしを2度、力強く突き上げてパリの観衆にアピールした。

あまりにも風格漂う様子は人気漫画『北斗の拳』で「我が生涯に一片の悔い無し」の名フレーズで人気を博したラオウのよう。本場所では見ることができない力士の振る舞いも巡業や海外公演の楽しみ方といえる。

なお大相撲七月場所は、7月12日（日）から名古屋・IGアリーナにて開催される。高安は先場所、四日目から休場するなど2勝2敗11休と不本意な結果に終わっている。夫婦そろってパリ公演を楽しむ様子も伝えられており、心機一転、七月場所での奮起に期待したい。（ABEMA／大相撲チャンネル）