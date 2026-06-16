「“笑い”でいじめがやわらいだ」　タレント・タブレット純が明かす　中学時代の苦悩と人生変えた転機

歌手・お笑いタレントとして活躍するタブレット純が、このたび、ラジオ番組へ出演。中学時代のいじめ経験や、お笑いの世界へ進むきっかけとなった原体験について語りました。

歌手・お笑いタレントのタブレット純（写真左）、番組パーソナリティーのシンガーソングライター・川嶋あいさん（同右）

1974（昭和49）年生まれのタブレット純さんは、幼いころから、同世代の流行とは少し異なるものに強くひかれていたといいます。





中森明菜さんやチェッカーズが人気を集めていた時代、卒業アルバムの「好きな芸能人」欄には、昭和30年代に一世を風びしたコーラスグループ・マヒナスターズと書いていたほどでした。「子どものころから、自分の生まれる前の音楽や風俗に、なにかひかれるものがあって。いまだにそれを続けているという感じなんです」（タブレット純さん）

一方で、学生時代は決して順風満帆ではありませんでした。

引っこみ思案な性格で、授業中に手を挙げたことは1度もなかったそうです。趣味が周囲と異なっていたこともあり、中学時代にはいじめを経験したこともあったといいます。

そんな日々のなかで、思いがけず自身を救ったのが“ものまね”でした。



もともと、先生のものまねをひとりで楽しんでいたというタブレット純さん。あるとき、親しい友人に披露すると大きな反響があったそうです。

さらに、不良グループから「やってみろよ」と促されて披露したところ、予想以上の笑いが起きました。その経験は、自身にとって大きな転機となったといいます。

笑いが生まれることで周囲との距離が縮まり、いじめによる息苦しさも次第にやわらいでいったと振り返ります。

「その人が喜んでくれるようなものを自分で捧げようとすれば、打ち解けられる。負のパワーをプラスに転じていくことを、あのころから自然とやっていたのかもしれません」（タブレット純さん）

この原体験が、のちのお笑い活動にもつながっていきました。

中学時代の疎外感やいじめ、そして、お笑いとの出会い。自身の経験を振り返りながら、悩みを抱えるリスナーに向けてメッセージを送りました。



「1度きりの人生ですし、悩んでてもしょうがないというか。自分が考えているより、悩みはちっぽけなものだったりするんです。あまり考えすぎないで」（タブレット純さん）

※ラジオ関西『明日への扉〜いのちのラジオ＋〜』2026年6月7日放送回より