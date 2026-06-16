「一発目から心臓に悪い」向井康二、テニスする姿にファンもん絶！ 「康二様に出来ないことは何？？」
Snow Manの向井康二さんは6月15日、自身のInstagramを更新。テニスをする姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真＆動画】テニスをする向井康二
ファンからは「テニスの康二様」「フォームがめっちゃキレイ！」「スポーツ万能でうらやましい」「康二様に出来ないことは何？？」「一発目から心臓に悪い」「ガットまでオレンジなのさすが」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真＆動画】テニスをする向井康二
「スポーツ万能でうらやましい」向井さんは「久しぶりのテニスでリフレッシュ」とつづり、コートに寝そべって撮影したセルフィーや実際にプレイする様子など、4枚の写真と1本の動画を投稿。自然なフォームからストロークを披露しており、普段からプレイしていることがうかがえます。運動神経抜群です。
過去には神業も披露5月12日の投稿では、バラエティー番組『THE神業チャレンジ』（TBS系）出演時の写真と動画を公開した向井さん。テニスでの神業にチャレンジする姿を見ることができます。「スーパー ウルトラ ナイッショ！」「努力の塊の人だと改めて実感した」など、反響も大きかったです。どのようなショットを披露したのか気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)