千鳥大悟、“憧れ”の大先輩登場 缶ビール片手に街ブラ→「カッコイイっす」 今夜『相席食堂』
きょう16日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10 ※関西ローカル）は、強烈な印象を残した旅人が再び相席旅に繰り出す「おかわり相席」を届ける。
【動画】「カッコイイっす」と大興奮！千鳥大悟“憧れ”の大先輩登場
岡山県新見市にやって来たのは、以前の相席旅で“茂みに8回突っ込む”という、誰もしたことがないであろうボケで伝説となった笑い飯・哲夫。「ヤバイ人が来た！」と大喜びする千鳥だったが、「肉離れを起こした」という哲夫の足元は少々、ぎこちない。新見市は、おいしい食べ物が揃う“A級グルメのまち”と言われている。そのひとつがキャビアで、日本最大級のチョウザメの養殖場を訪ねる。
相席したご夫婦オススメの観光スポットは、鍾乳洞の入り口だけが残っているという“羅生門”。高さ40メートルほどの巨大なアーチが圧巻だ。ここでも、全景を楽しめる展望台へ続く道と羅生門を間近で見る道に分かれており、再びじゃんけんで決める。今回はスタッフとじゃんけんする哲夫。すると、ここから前作“茂みに8回突っ込む”ボケを彷彿とさせながらも、それを超える新たなる伝説のボケが誕生する。
熊本県八代市にやって来たのは、以前の放送でペットボトルを手に「肝臓を水で洗う」という迷言を残した酒飲みの玉袋筋太郎。千鳥も“筋兄”と親しみを込めて呼ぶ大先輩の登場に大喜び。
熊本に前乗りし、楽しい夜を過ごした玉袋はオープニングから二日酔い。相席するはずが、「まだ飯とかは食べられない」と街を散策する。しかし、酒屋を見つけると、いそいそと入り、レジ横でビールを立ち飲み（!?）。さらに缶ビールを手に街ブラを楽しむ玉袋に「カッコイイっす、筋兄」と大悟が憧れのまなざしを向ける。
八代市は演歌界の大スター、八代亜紀さんの出身地。八代さんがデビュー前に初舞台を踏み、自身のルーツとして晩年まで愛したというキャバレーへ。ミラーボールがきらめく店内でおネエさんとはしゃぎ、2人でダンスまで。すると、大人の男の顔を垣間見せる玉袋に、「『マディソン郡の橋』や！」「クリント・イーストウッドや！」と千鳥が大興奮。前作を超える酔いどれ芸人の名作が誕生する。
【動画】「カッコイイっす」と大興奮！千鳥大悟“憧れ”の大先輩登場
岡山県新見市にやって来たのは、以前の相席旅で“茂みに8回突っ込む”という、誰もしたことがないであろうボケで伝説となった笑い飯・哲夫。「ヤバイ人が来た！」と大喜びする千鳥だったが、「肉離れを起こした」という哲夫の足元は少々、ぎこちない。新見市は、おいしい食べ物が揃う“A級グルメのまち”と言われている。そのひとつがキャビアで、日本最大級のチョウザメの養殖場を訪ねる。
熊本県八代市にやって来たのは、以前の放送でペットボトルを手に「肝臓を水で洗う」という迷言を残した酒飲みの玉袋筋太郎。千鳥も“筋兄”と親しみを込めて呼ぶ大先輩の登場に大喜び。
熊本に前乗りし、楽しい夜を過ごした玉袋はオープニングから二日酔い。相席するはずが、「まだ飯とかは食べられない」と街を散策する。しかし、酒屋を見つけると、いそいそと入り、レジ横でビールを立ち飲み（!?）。さらに缶ビールを手に街ブラを楽しむ玉袋に「カッコイイっす、筋兄」と大悟が憧れのまなざしを向ける。
八代市は演歌界の大スター、八代亜紀さんの出身地。八代さんがデビュー前に初舞台を踏み、自身のルーツとして晩年まで愛したというキャバレーへ。ミラーボールがきらめく店内でおネエさんとはしゃぎ、2人でダンスまで。すると、大人の男の顔を垣間見せる玉袋に、「『マディソン郡の橋』や！」「クリント・イーストウッドや！」と千鳥が大興奮。前作を超える酔いどれ芸人の名作が誕生する。