松平健、中村玉緒さんに別れ「ファンの方を気遣って」「長い間お疲れさまでした」
今月9日に肺炎のため、86歳で亡くなった俳優の中村玉緒さんの通夜が16日、都内の斎場でしめやかに営まれた。歌手の松平健が参列し、追悼した。
【写真】「お疲れ様でした」と玉緒さんに別れを告げた松平健
松平は中村さんを「奥さん」と呼び、中村さんは「松平くん」と呼んでいたそう。中村さんと夫・勝新太郎さんの夫婦2人がいた時は「奥さんとはあまりしゃべらなかったです」と話し、勝さんが亡くなってから話すようになったという。
プライベートでは年に1度、家族を交えて食事会を開いた。松平は、中村さんのことを「ファンの方を気遣ってすごく良い雰囲気」と語り、「長い間お疲れさまでした」と別れを言葉を贈った。
訃報は中村さんが所属する長良プロダクションが12日に文書で発表。「弊社所属の俳優 中村玉緒（本名:奥村玉緒）が、2026年6月9日（火）、肺炎のため享年86歳にて永眠いたしました」と報告。「生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と伝えた。
中村さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、バラエティー番組でも活躍した。
【写真】「お疲れ様でした」と玉緒さんに別れを告げた松平健
松平は中村さんを「奥さん」と呼び、中村さんは「松平くん」と呼んでいたそう。中村さんと夫・勝新太郎さんの夫婦2人がいた時は「奥さんとはあまりしゃべらなかったです」と話し、勝さんが亡くなってから話すようになったという。
プライベートでは年に1度、家族を交えて食事会を開いた。松平は、中村さんのことを「ファンの方を気遣ってすごく良い雰囲気」と語り、「長い間お疲れさまでした」と別れを言葉を贈った。
中村さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、バラエティー番組でも活躍した。