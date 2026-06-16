さや香・新山＆こたけ＆ダウ蓮見『あちこち』で本音爆発
16日深夜放送のテレビ東京系バラエティー『あちこちオードリー』（深0：30）では、さや香・新山、こたけ正義感、ダウ90000・蓮見が来店する。
【予告動画】爆笑問題・太田光「嫌われるのはイヤ？」「まだ売れたい？」
オープニングでは、“令和の視聴率男”を目標に順調に進んでいるという自信たっぷりの新山に、若林も「なんか嫌だな」と苦笑。岸田國士戯曲賞を受賞した蓮見は授賞式の裏側を告白！同じ式の場にいた佐久間P（番組プロデューサー）も“慌ててトガった”という謎の出来事とは。
自分で書いた架空の意見に反論する「自作自演ですが反論してもイイですか？」では、3人それぞれの本音が爆発。こたけは「反論するのが仕事」と企画への意欲を見せながら番組がスタートする。
新山は、話題になった雑誌の表紙撮影に対する架空の意見に反論。“M-1に出ていない＝漫才をやっていない”という世間の認識への不満を吐き出すも、新山が隠していた新事実にオードリーが猛反発する。
こたけ正義感は、自身の法律知識を織り交ぜたネタならではの意見に反論。若林もこたけの意見に共感しつつ、自身の知識不足を棚に上げて批判する人たちに辛辣なツッコミを入れ大暴れ。蓮見は、しゃべり方がある先輩芸人に似ているとの意見に不満爆発。「まず、（先輩芸人を参考に）してるってんだよ」と潔く認めながらも、それをわざわざ言う必要はないと不満を漏らす。さらに、「今のメンバーでなければ売れていなかった」と、ダウ90000のメンバーへの厚い信頼も本音で語る。
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