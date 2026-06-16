元「雨上がり決死隊」の宮迫博之（56）が16日に自身のYouTubeチャンネルを更新。お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（43）がゲスト出演し、サッカーのFIFAワールドカップ（W杯）を“自費”で観戦しに行っている芸人を明かす場面があった。

大のサッカー好きで知られる井口だが「DAZNさんが頑張ってくれたおかげで（現地に）行けることになりました!」と、仕事で向かうことができると笑顔をみせる。

宮迫が「ええなぁ」とうらやましがっていると、井口は「カカロニの2人は、自費で3週間ぐらい行くらしいです。コンビで同じ部屋で寝泊まりして。マジで仕事も決まってなくて、バックパックだけを背負って行くみたいです」と驚きの報告。「僕はちゃんとしたホテルですけど、飯をたかりに僕を探すらしいんで、逃げ回ります」とジョークを飛ばしていた。

「カカロニ」の栗谷は今年3月に「さらば青春の光」のYouTubeチャンネルに出演した際、妻が1300万円の詐欺被害に遭い、また自身が1000万円の借金をしていると明かし、ネットを騒がせていた。