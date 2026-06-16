【漢字クイズ】「啄木鳥」はなんて読む？“つつく”鳥といえば…？
普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「啄木鳥」はなんて読む？
「啄木鳥」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、ひらがな4文字の言葉です！
いったい、「啄木鳥」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「きつつき」でした！
啄木鳥とは、キツツキ科に属する鳥の総称。
「啄木鳥」と書いて「けら」「けらつつき」と呼ぶ場合もあります。
そんなキツツキの特徴のひとつである樹木をつついて穴をあける行為は、樹木のなかにいる昆虫を食べるためや、巣穴を掘るためなのだとか。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』
ライター Ray WEB編集部