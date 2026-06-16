「箱根駅伝」東洋大学の黄金期メンバー、経営者転身＆TV登場 市川孝徳さんが彼女＆母と顔出し…場所は大阪
カンテレ朝の番組『よ〜いドン！』（月〜金 前9：50 ※関西ローカル）の16日放送回に、元箱根駅伝ランナーが登場して話題を集めた。
【写真】箱根駅伝で活躍した市川孝徳さん、母＆彼女 さらに高橋ひかると4ショット
今回は、俳優・高橋ひかる（※高＝はしごだか）が「となりの人間国宝さん」に出演し、大阪・中崎町で待ちブラロケ。ハンバーガー屋「STANDY PIG（スタンディ・ピグ）」に立ち寄り、出会ったのが市川孝徳さん（35）だった。
市川さんは、高知県の四万十町で育ち、東洋大学時代に4年連続で箱根駅伝6区を走り、3年生時には区間賞を獲得、総合優勝に貢献した黄金期メンバーの1人。
店内の壁面には「GOAL」と「START」の文字とタスキのようにラインが引かれてあり、これに意味があった。
自分が箱根駅伝で遅れをとってチームが敗れた際、「大学の監督の奥さんが高知の四万十の食材で料理を作ってくれた」ことから「（料理は）食べるだけじゃなくて人の思いも乗るんだなと実感」したという。実業団で活躍後、「転勤で気に入った大阪」で経営者として新たなスタートを切り、今年3月に店をオープンした。
母が四万十町から来阪してヘルプ。さらに33歳の彼女も店を手伝っており、3人で顔出してテレビ出演となった。
【写真】箱根駅伝で活躍した市川孝徳さん、母＆彼女 さらに高橋ひかると4ショット
今回は、俳優・高橋ひかる（※高＝はしごだか）が「となりの人間国宝さん」に出演し、大阪・中崎町で待ちブラロケ。ハンバーガー屋「STANDY PIG（スタンディ・ピグ）」に立ち寄り、出会ったのが市川孝徳さん（35）だった。
市川さんは、高知県の四万十町で育ち、東洋大学時代に4年連続で箱根駅伝6区を走り、3年生時には区間賞を獲得、総合優勝に貢献した黄金期メンバーの1人。
自分が箱根駅伝で遅れをとってチームが敗れた際、「大学の監督の奥さんが高知の四万十の食材で料理を作ってくれた」ことから「（料理は）食べるだけじゃなくて人の思いも乗るんだなと実感」したという。実業団で活躍後、「転勤で気に入った大阪」で経営者として新たなスタートを切り、今年3月に店をオープンした。
母が四万十町から来阪してヘルプ。さらに33歳の彼女も店を手伝っており、3人で顔出してテレビ出演となった。