ＡＢＣテレビの「第４７回ＡＢＣお笑いグランプリ２０２６」の準決勝が１６日、大阪市内の同局で行われ、４０組からファイナリスト１２組が決定した。

決勝に駒を進めたのは江戸川ジャンクジャンク、エグい速さ、ぎょねこ、金魚番長、三遊間、生姜猫、ゼロカラン、センチネル、ソマオ・ミートボール、ダウ９００００、ヨネダ２０００、豆鉄砲の１２組。

初出場で決勝進出を決めた吉本興業の３人組お笑いトリオ、生姜猫のケージュは「被っているという意味で、ぎょねこさんには負けたくないですね。３人で猫だし、３人とも小学校からの幼なじみ」と、ワタナベエンターテインメントの３人組お笑いトリオ、ぎょねこをライバル視した。

ケージュは「だから、もう負けたら辞めようと思います。それぐらいの気持ちでやります」と宣戦布告。ぎょねこの青木トロッコは「生姜猫のいないお笑い界なら、俺も辞める」といなし、ファイナルラウンドでの激突を視野に入れた。

ＡＢＣお笑いグランプリは、漫才やコント、ピン芸など、デビュー１０年以内の芸人であればジャンルを問わずエントリーできる若手芸人の登竜門。今年は５８３組が出場した。歴代受賞者にはダウンタウン、ナインティナインなどがいる。

決勝は７月２６日午後２時３０分から同局で生放送され、ＡＢＥＭＡでライブ配信される。