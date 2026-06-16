9日に86歳で亡くなった女優中村玉緒（なかむら・たまお）さん（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）の通夜が16日、都内斎場で執り行われた。生前親交の深かった歌手の和田アキ子（76）が参列し、涙ながらに思いを語った。

玉緒さんと無言の対面をし、「本当にきれいな顔でした。きれいな人だった」と声を絞り出した。ともにパチンコが趣味で、「私はバレるけど変装してパチンコに行っていた中、どんなに変装していても玉緒さんが後ろから『どうでっか？』と言ってくる。やめてと言っても30分後に『おなかすいてますやろ？ パンです』とパンを持ってくる。それから、パンを食べながら、中村玉緒としてパチンコを打っていた」と回想。「電話でやめてと注意しても、明くる日にはまた『お元気ですか？』と。本当に明るくて…周りを明るくする人でした」と思い出を語った。

途中、「ちょっとつらすぎますね。倒れそうなくらいになりました。しゃべっているだけで胸がいっぱいになる」と声を詰まらせた。目を潤ませながら「向こうには勝さんもいらっしゃるし、また明るく『ハハハ』と笑っていると思います」と話した。