サッカーワールドカップ北中米大会の日本代表の初戦が１４日、行われ、強豪オランダ代表に２−２で引き分けた。試合開始の１時間前、１５日午前４時から始まったＮＨＫの中継では元日本代表の本田圭佑が解説で登場。「１１番（ガクポ）、めっちゃうざい」「なんなんこの１１番、まじホンマウザイ」と要注意選手に最大級の警戒感を発し続けたほか、「キターーッ！」「えっ？！ヤバッ！」「イエ〜〜ッス！！」「ナイ〜ス！そーゆーこと！」などと本田節を炸裂させ、ＳＮＳ上も沸きまくった。

試合前から本田節は冴え渡っていた。小宮山晃義アナウンサー（ＮＨＫ）が「（日本代表は）優勝を一つ、目標として掲げてやってきました。これは改めてどうでしょう」と聞くと、「もちろん、選手が優勝目指すのは当たり前やと思うんですけど、いったんは初戦が全てだと思ってるんで。一試合一試合。これまでのプロセスにおいては自分たちを鼓舞する意味で『優勝』と発言してましたけど、ここからは一試合一試合が決勝です」と答えた。

また、宿舎を出てスタジアムに向かう選手たちの一瞬の映像とともに、「選手の表情とかいかがでしょう」と聞くと、「いや〜、これだけじゃ、まぁさすがに分かんないんですけど。でももうね、戦術としては、クリアでしょうから…」などと、返答。予定調和の返答ではない、誠実な受け答えだった。