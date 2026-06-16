グラビアアイドル・ちーまきさんのFLASHデジタル写真集「ちーまき 君に降る朝」「ちーまき ひとりあそび」がリリースされました。



【写真】増量してむちむちになった？ちーまきさん

下着案件退学JKとして注目を集めたちーまきさんは現在リアル女子大生です。「ちーまき 君に降る朝」ではぼっちライフを表現。人見知りで友達作りが苦手、学校に行きたくない一心で昼まで下着でダラダラ。サボり確定後はピンクジャージにお着替え。ジャージの下に隠されたセクシー黒ランジェリーのギャップがえちえちで堪りません！ さらに風邪を引くために身体中に冷却ジェルシートを貼りつけ、趣味のギターに没頭。「陰キャ」×「えちえちボディ」の破壊力に注目です。



「ちーまき ひとりあそび」では、地元・福井を飛び出しての上京生活を表現。誰にも見られないことを良いことに下着姿やノーブラでズボラ街道一直線。自宅に着くなり服を脱ぎ捨て、下着一丁でリラックス。お腹が空いたら大好物のピザでひとりパーティー！ たわわな胸にサラミをこぼしちゃって…とリラックスした日常をのびのび体現しています。



FLASH6月9日発売号に登場したちーまきさんは、７ページにわたり圧倒的なプロポーションを披露。タイトすぎる衣装の下から自慢の膨らみがほとんどハミ出たギリギリカットは必見です。これだけの活躍をしていても「肩書きは”普通の女子大生“がいいです」と語る彼女。その自然体が人気の秘密かも。



ちーまきさんは自身のインスタグラムで「ピザ美味しくてめっちゃ食べてしまってお腹むちむち作品です」と投稿。ピザを食べる愛らしいカットやセクシーな黒のランジェリー姿など、オフショット写真も添えています。



同号の表紙と巻頭グラビアは東雲うみさん、ちーまきさんのほか、つんこさん、黒嵜菜々子さん、佐々木ほのかさんらが誌面を彩っています。



【ちーまきさんプロフィール】

20歳 2005年９月27日生まれ 福井県出身 Ｔ157 Ｏ型 趣味：音楽鑑賞、旅行、バスケットボール観戦 2023年、下着ＰＲ案件出演をきっかけに高校退学処分を受けて、ネット上で大きな話題を呼ぶ。同年グラビアデビューを果たす。１st写真集『ハニーバニー』が幻冬舎から発売中。最新情報は、公式Ｘ（@116tn_1）、公式Instagram（@116tn_）