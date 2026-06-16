【人生逆転！私の勝ち】私の娘の方が可愛いんだから…「負けを認めてよ！」＜第17話＞#4コマ母道場

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きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。

第17話　もっと正直に“悔しい”って言って！！！



【編集部コメント】

ハルミさんは抑えきれなくなった感情を、アキナさんにぶつけます。もっとアキナさんが悔しそうにしてくれたら、心の奥底に眠っている「妹に負けて悔しい」という感情をあらわにしてくれたら、ハルミさんはもっと幸せになれるから……。でもね、ハルミさん。その言葉の意味すら届かないくらい、アキナさんはハルミさんのことを気にしていないようですよ？

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・石井弥沙