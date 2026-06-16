【人生逆転！私の勝ち】私の娘の方が可愛いんだから…「負けを認めてよ！」＜第17話＞#4コマ母道場
きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。
第17話 もっと正直に“悔しい”って言って！！！
【編集部コメント】
ハルミさんは抑えきれなくなった感情を、アキナさんにぶつけます。もっとアキナさんが悔しそうにしてくれたら、心の奥底に眠っている「妹に負けて悔しい」という感情をあらわにしてくれたら、ハルミさんはもっと幸せになれるから……。でもね、ハルミさん。その言葉の意味すら届かないくらい、アキナさんはハルミさんのことを気にしていないようですよ？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第17話 もっと正直に“悔しい”って言って！！！
【編集部コメント】
ハルミさんは抑えきれなくなった感情を、アキナさんにぶつけます。もっとアキナさんが悔しそうにしてくれたら、心の奥底に眠っている「妹に負けて悔しい」という感情をあらわにしてくれたら、ハルミさんはもっと幸せになれるから……。でもね、ハルミさん。その言葉の意味すら届かないくらい、アキナさんはハルミさんのことを気にしていないようですよ？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙