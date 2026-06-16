ニューストップ > 国内ニュース > 天童市で子グマ1頭目撃 近くには農地広がる 市が注意呼びかけ（山… 天童市で子グマ1頭目撃 近くには農地広がる 市が注意呼びかけ（山形） 天童市で子グマ1頭目撃 近くには農地広がる 市が注意呼びかけ（山形） 2026年6月16日 20時9分 TUY NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 天童市によりますと、きょう午後１時３０分ごろ、山形県天童市奈良沢で子グマ１頭が目撃されました。 現場周辺は農地となっていて、さくらんぼの最盛期を迎えていることから、市は農作業の際の注意を呼びかけています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「これって交通違反？」横断しようとした歩行者が「お先にどうぞ」と合図…車は進んだらどうなる？進んでいいの？ 警察に聞いてわかったこととは 「まるでゴルゴ」岩に似せた盗撮カメラはなぜ見つかった？女性が覚えた違和感…何年も露天風呂を盗撮した男の行為は、被害女性の一瞬のひらめきでバレた（山形） 「片足がないようだ」「車とバイクが衝突」と緊迫の通報 大型バイクが車2台と次々衝突 GWの月山道で交通事故（山形・西川町）