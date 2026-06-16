62年前の6月16日に発生した新潟地震。津波などで大きな被害を受けた新潟市の小学校では避難訓練が行われ、当時の教員などが新潟地震を経験していない児童たちに地震の恐ろしさや備えの大切さを伝えました。

1964年6月16日に発生した新潟地震。26人が死亡し、津波や液状化などが県内を襲いました。



【桶屋美圭アナウンサー】

「『大地は揺れ、海水はあふれ、黒煙は天を覆う』と新潟地震発生時の様子が記されています。この記念碑がある桃山小学校は新潟地震で大きな被害を受けた場所です」



被害が大きかった新潟市東区の桃山小学校。



「避難訓練、ただいま大きな地震が発生しました。さらに余震が起こる可能性があります」



【桶屋美圭アナウンサー】

「2年生の児童たちは速やかに机の下に潜ってしっかり身の安全を確保しています」



桃山小学校では、毎年、新潟地震の発生時刻に合わせて避難訓練を行っていて、6月16日は全校児童や地域住民など約490人が参加しました。



体育館に避難した後は、新潟地震発生時、桃山小学校の教員だった鍋谷總子さんなどが講演。



【鍋谷總子さん】

「後ろのほうで『どかーん』という大きい音がして振り返った。昭和石油のタンクが爆発して真っ黒い煙が空に立ち上っていた」



地震直後に発生した大規模な石油コンビナート火災から逃れるため、教職員が1388人の全校児童を連れて避難。



保護者に引き渡すまで3日間、児童を守り続けた経験などを児童に伝えました。



【児童】

「色々な方々のお話から、もっと地震は怖いということを教わり、とても良い経験になった」



【児童】

「石油タンクが破裂したときが怖いと思った」



【児童】

「災害が起きても、みんな一緒に避難できるように心の準備もしたい」



新潟地震を経験していない児童たちも地震の恐ろしさや備えの大切さを実感したようです。



【鍋谷總子さん】

「落ち着いて行動して、自分の命を守ろうねということを訴えていきたい」



新潟地震から62年…その教訓を後世につなぐ活動が続きます。