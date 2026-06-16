4月に導入された「自転車の青切符制度」についてです。



道路交通法で、自転車は車道の左側を走るのが原則とされ、違反すると青切符の対象となります。



6月、車道を自転車で走行していた中学生がけがをする事故もありました。



ルールを守りつつ、事故に遭わないために大切なことは…。



■6/11 熊本市中央区

山本紗英子アナウンサー「中学生がこちらの車道を走行中、追い越そうとした路線バスと接触したということです。」





6月11日、熊本市の通称 電車通りで起きた事故は、自転車で走行していた男子中学生が路線バスと接触し手足を骨折しました。

中学生は道路交通法に従い車道の左側を走っていましたが、バスが追い抜こうとして接触しました。



■4月に始まった「自転車の青切符制度」

熊本県内で検挙された事例はまだありません。



一方、車道を走行することで危険な場面に遭遇することも…。



■会社員「車に追い抜かれるときに結構距離が近い時がある。そういうときが怖いです。」

■男性「この道路（車道）を（自転車を）こいでる時に、左側を行っているじゃないですか、車が左折する時にうわー（危ない）みたいな。」



県内には、幅が狭く自転車で走るのが難しい車道も…。



熊本県によりますと、歩道の中を自転車が通れる自転車道などの整備率は、県が管理する道路のおよそ2割にとどまっています。

ルールを守り、事故に遭わないためにはどうすればよいのか、県警に聞きました。



■県警交通企画課 西村一紀課長補佐「道路の状況などから車道へ行くことが危ないと感じる時には歩道を行っていただいて構いませんけれど、その時は歩行者の安全を最優先にして通行していただくようお願いします。あらゆる選択肢の中から、自分でベストの方法を選んでいただいて、自分自身が事故に遭わない、起こさない運転を努めていただくようにお願いします。」



【スタジオ】

道交法では、自転車で歩道を走行できる条件を定めています。

▼「普通自転車歩道通行可」を示す道路標識や道路標示がある時



▼13歳未満や70歳以上の人



▼身体障害がある人が運転している時



▼著しく自動車の交通量が多かったリ、車道の幅が狭かったリなど、車道の左側を通行すると事故の危険性がある時

歩道を走る際は、中央から車道寄りの部分を徐行する必要があります。



自転車が、狭い道路の車道を走ることで、車の渋滞を招くケースも目にします。状況に応じた判断で、身の安全を守っていきましょう。