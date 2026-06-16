故勝新太郎さんの妻で、9日に肺炎のため86歳で死去した女優の中村玉緒さんの通夜が16日、東京都品川区の桐ケ谷斎場で営まれた。

玉緒さんと親交の深かったお笑いタレントの明石家さんま、プロ野球ソフトバンクの王貞治球団会長、歌手の和田アキ子、勝さんの“一番弟子”だった俳優・松平健、女優の浅田美代子らが参列。

祭壇は玉緒さんが好きだったバラをメインに数種類の花を使ってデザインされ、ココ・シャネルの香水や灰皿、アイコスが飾られた。着物姿で笑みを浮かべる遺影は、玉緒さんがここ数年で一番気に入っていた、所属事務所で撮影した宣材写真だという。

戒名は「妙法 大明院優華妙玉日緒 大姉」（みょうほう だいみょういん ゆうげ みょうぎょく にっしょ だいし）。最愛の勝さんと同じお墓に納骨される予定。

告別式は17日午前9時30分から同斎場で営まれる。

◇主な参列者 王貞治、明石家さんま、和田アキ子、松平健、浅田美代子、若山騎一郎、鶴見辰吾、宅間孝行、久保田磨希、瀬川瑛子、田川寿美、水森かおり、大江裕、早見優、立花理佐、西村知美、グッチ裕三、西川貴教、岩佐美咲、横山剣（クレイジーケンバンド）、渡辺正行、井戸田潤（スピードワゴン）、徳光和夫、安住紳一郎、平沢勝栄 （順不同、敬称略）