6月15日、のどかな田園の広がる茨城県下妻市は混乱に見舞われていた。須藤豊次市長が排水路で亡くなった状態で発見されたのだ。

「須藤氏が、最後に家族に姿を見せたのは14日の日曜日でした。昼前、自宅を出たまま帰宅せず、午後11時15分ごろになって息子が『父が帰ってこない』と警察に相談。行方不明となっていることが判明しました。

その後、15日午前0時50分ごろ、自宅のある下妻市に隣接する八千代町の排水路で、須藤氏が発見されたのです。現場から遺書は見つかっておらず、自家用車で現場を訪れていたとみられます。警察は現場の状況などから事件性は低いとみており、死亡に至った経緯を詳しく調べています」（社会部記者）

本誌記者が現場を訪れると、田んぼが広がるエリアで街灯などは見当たらない。周囲に雑草が生い茂る排水路は、3メートルほど下を水が流れていた。

「このあたりはサイクリングや犬の散歩で通る人はいますが、夜はまず誰も通らないですよ。子どもはもちろん、大人でもひとりで来たら怖さを覚えるほどだと思います」（サイクリング中の男性）

亡くなる2日前の金曜日には、ふだんどおり市役所に登庁していたという須藤氏。しかし、その姿に異変を感じた職員もいた。

「この日は議会が開かれていましたが、市長は元気がない様子でした。ふだんなら職員からの質問にもハキハキと答えるのですが、この日は終始ボソボソと話されていて、声も聞き取りづらかった。いつもと様子が違ったので『どうしたのだろう』と思っていました」

須藤氏は2002年、下妻市議会議員に初当選。以降7期連続で当選を重ね、副議長や議長も歴任した。そして、2026年3月の市長選で、現職の菊池博氏を262票差で破って初当選。4月14日には新市長として初登庁し、市政運営に乗り出したばかりだった。そんな須藤氏について、別の市政関係者がこう証言する。

「市議時代から市政について積極的に発言する方で、歯切れよく自分の考えを述べるタイプでした。ただ、市長就任後に開かれた下妻市公共交通活性化協議会では、協議会の途中で退席されることがありました。『別の公務があるので』と説明されていましたが、以前から体調面を心配する声がありました」

また後援会関係者が懸念していたのは、須藤氏が抱えていた持病だった。

「須藤さんが市長選への出馬を表明したのは今回が2度目でした。最初は2021年12月でしたが、その後、心臓の病気が見つかり出馬を断念しています。今回は医師から『体調に問題はない』との判断を受けて立候補したと聞いています。実際、最近お会いした際も特に体調が悪そうには見えませんでした」

念願だった市長の座を射止めた須藤氏。自宅周辺では、そんな須藤氏の “日課” を目にしていた住民も少なくない。

須藤氏と60年来の付き合いだという近隣住民はこう語る。

「須藤さんは生まれたときからずっとこの地域で暮らしていて、私も60年以上知っています。もともとは道路標示などを手がける地元建設会社の社員でしたが、先代社長が亡くなった後に会社を引き継ぎました。現在は経営をお子さんに譲っていたと思います。このあたりでは知らない人がいないくらい、有名なご一家ですよ。

そんな須藤さんの日課が愛犬の散歩でした。小型のミックス犬を飼っていて、市長になってからも時間を見つけては散歩をしていました。

このあたりは10年ほど前の水害で床上浸水の被害を受けた地域で、その後に整備された鬼怒川沿いの堤防が散歩コースになっているんです。休日には昼間に歩いていることもありましたし、つい先週も平日に散歩しながら『こんにちは』と声をかけてくれました。

長年市議を務めてきたこともあり、地域住民との付き合いは深かったですね。自治会活動にも積極的で、神社の草刈りや地域清掃、ゴミ集積所の管理なども、ほかの住民と同じようにやっていました。

議員だからといって特別扱いされることは望んでおらず、地域の集まりでも気さくに話す方でした。なにかトラブルがあれば耳に入る地域ですが、そうした話は聞いたことがありませんね」

一方、須藤氏が市長就任後に管理者を務めていた下妻地方広域事務組合の事務局長は、最後に接した際の様子をこう振り返る。

「4月22日に須藤市長へ組合の事業概要を説明しました。お会いしたのはそのときだけですが、住民の理解を得ながら丁寧に進めてほしいとの話があっただけで、体調不良や悩みを感じさせる様子はありませんでした。

組合運営に関するトラブルやハラスメントの報告もなく、秋の議会に向けて連携を進めていこうとしていたところでした。突然の出来事に職員一同驚いていますが、住民サービスに支障が出ないよう通常業務を続けていきます」

何が市長を追い詰めたのか――。

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