日本銀行はきょう16日、政策金利を1パーセント程度に引き上げると発表しました。私たちの暮らしにどのような変化があるのか？経済の専門家や街の反応です。

日銀がきょう16日に決定した、政策金利0.75パーセントから1パーセントへの引き上げ。31年ぶりの高水準となった理由について、経済の専門家は。

高水準となった理由は？

（九州経済研究所・福留一郎部長）「行き過ぎた物価上昇を抑えるのが大きな目的になってきている」

金利引き上げのメリットとして、「銀行預金の利息が上がること」、「物価上昇を抑える」という2点を上げます。

（九州経済研究所・福留一郎部長）「円安になると輸入品の物価は上がる、なので私たちのまわりのエネルギー、食料品にしても物価が上がっている。金利を上げることで円安も（物価上昇を）抑えることにつながる」

この“円安”を抑える効果が、鹿児島では大きなメリットになりそうです。

（九州経済研究所・福留一郎部長）「（県内は）一次産業が盛んなので、肥料や家畜の飼料なども海外から輸入している。円安に伴い値上がりしているので、その部分を抑えると効果として実感できる」

一方、デメリットとして「住宅ローンなどの金利の上昇」と「株価の低下」をあげます。

（九州経済研究所・福留一郎部長）「借り入れをしている人にとっては、支払いが増えてくるので、デメリットと言える」

街の人は

金利の引き上げに、街では様々な声が聞かれました。

（20代）「子どもも大きくなってきたら、もっとお金がかかると思うので…

（Ｑ住宅ローンの利息は上がるが？）今後、家を建てようと思っているので話が別、困る」

（80代）「利息には関心がない。預金自体がわずかなものなので」

（40代・飲食店経営）「期待はできない。目に見えないものなので、それ以上に物価や人件費が上がって、経営者側からしたら厳しい」

生活にプラス？マイナス？

生活へのプラス、マイナスがあるものの、福留さんは日本経済全体でみると、プラスの側面が大きいと話します。

（九州経済研究所・福留一郎部長）「より大きなマイナスは物価上昇を抑えられないこと。賃金も物価も上がるインフレ経済に合わせ、金利を普通の状態に正常化させる」

利上げが私たちの暮らしにどう影響するのか？今後の動きに注目です。

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