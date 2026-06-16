種子屋久高速船が、寝たままの患者の搬送を今月末で取りやめることが分かりました。

種子島や屋久島では島内の病院で対応できない患者を、ドクターヘリや高速船を使って鹿児島市の病院などへ搬送しています。

種子屋久高速船によりますと、担架などを使った患者の搬送を今月30日で取りやめるということです。船内で患者にシートベルトの装着ができず安全が確保できないことや、患者の見回りが乗員の負担になっていることを理由としています。

高速船の代わりにフェリーを利用した場合、搬送時間がおよそ2倍

去年、高速船を使った搬送は屋久島と種子島あわせて80件でした。

命に関わる緊急の場合はドクターヘリが使われ、およそ50万円の費用は国と県が折半。骨折や手術後の搬送などは高速船を利用し、1.5席分の費用は患者が負担します。

高速船の代わりにフェリーを利用した場合、搬送時間がおよそ2倍になり、付き添う医療関係者が日帰りできなくなるなど病院側の負担が増えるということです。

医療機関は…。

こうした状況に医療機関は…。

（屋久島徳州会病院 新家佳代子院長）「（先月）搬送を6月30日以降はしないと高速船から通達されて、対応に困っている。別の方法で、ベルトで座席に固定する方法を作ってほしい」

MBCの取材に対し、種子屋久高速船は「今まで必要とされた搬送業務を終了することにご理解をお願いしたい」とコメントしています。

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