メ～テレ（名古屋テレビ）

2026年06月16日午後7時46分ごろ、茨城県南部を震源とする最大震度5弱の地震が発生しました。

愛知県、岐阜県内では震度2の揺れが観測されています。

最大震度5弱を観測したのは群馬県、埼玉県です。

この地震による津波の心配はありません。

震源の深さは50km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ５．５と推定されます。

愛知県

【震度2】

名古屋南区

【震度1】

名古屋千種区 名古屋東区 名古屋北区 名古屋中村区 名古屋中区 名古屋昭和区 名古屋瑞穂区 名古屋熱田区 名古屋中川区 名古屋港区 名古屋守山区 名古屋名東区 名古屋天白区 一宮市 瀬戸市 半田市 春日井市 碧南市 刈谷市 豊田市 安城市 西尾市 常滑市 小牧市 稲沢市 大府市 知立市 尾張旭市 高浜市 岩倉市 豊明市 日進市 愛西市 清須市 北名古屋市 愛知みよし市 あま市 長久手市 東郷町 扶桑町 蟹江町 飛島村 豊橋市 蒲郡市 新城市 田原市 豊根村

岐阜県

【震度2】

中津川市

【震度1】

多治見市 瑞浪市 恵那市 美濃加茂市 土岐市 可児市 八百津町 白川町 高山市 下呂市 岐阜市 大垣市 美濃市 羽島市 瑞穂市 海津市 岐南町 笠松町 養老町 輪之内町 安八町

全国で震度5弱以上を観測した地域は以下です。

【震度5弱】

群馬県：太田市 千代田町

埼玉県：加須市 本庄市 埼玉美里町【震度5弱】

群馬県：太田市 千代田町

埼玉県：加須市 本庄市 埼玉美里町

提供：ウェザーニューズ