和泉芳怜、白ワンピ水着＆バンドゥビキニで魅せる♡好評写真集から厳選カット解禁！

『SPA!デジタル写真集 和泉芳怜「愛くるしいボディ」』が好評発売中！発売を記念して、誌面カットを公開！

『SPA!デジタル写真集 和泉芳怜「愛くるしいボディ」』が好評発売中だ。発売を記念し、厳選された誌面カットが公開された。

和泉芳怜 ©週刊SPA!編集部 撮影／武田敏将

解禁されたカットには、心地よい日差しの下でストレッチをしてリフレッシュする姿や、白いワンピース水着に身を包み、日向ぼっこを楽しむ瞬間が収められている。心身ともにリラックスした表情は必見だ。

和泉芳怜 ©週刊SPA!編集部 撮影／武田敏将

さらに、グリーンのチェック柄バンドゥビキニを着用し、庭で日光浴を満喫するカットも収録。彼女の開放的な笑顔は、見る者の心を温めるに違いない。

和泉芳怜 ©週刊SPA!編集部 撮影／武田敏将

少女から大人へと進化を遂げる、和泉芳怜の魅力が詰まった一冊だ。

【プロフィール】

和泉芳怜

2004年神奈川県生まれ。2021年に「ミスマガジン2021」グランプリを獲得。現在は女優・グラビアで活躍中。趣味は漫画、アニメ、ゲーム。特技は指でダンス、ビニール袋を高速でめくること。

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【クレジット】提供：週刊SPA!編集部 撮影／武田敏将 ヘアメイク／KEIKO（renewal） スタイリング／田中陽子