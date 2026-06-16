和泉芳怜、白ワンピ水着＆バンドゥビキニで魅せる♡好評写真集から厳選カット解禁！
『SPA!デジタル写真集 和泉芳怜「愛くるしいボディ」』が好評発売中！発売を記念して、誌面カットを公開！
『SPA!デジタル写真集 和泉芳怜「愛くるしいボディ」』が好評発売中だ。発売を記念し、厳選された誌面カットが公開された。
解禁されたカットには、心地よい日差しの下でストレッチをしてリフレッシュする姿や、白いワンピース水着に身を包み、日向ぼっこを楽しむ瞬間が収められている。心身ともにリラックスした表情は必見だ。
さらに、グリーンのチェック柄バンドゥビキニを着用し、庭で日光浴を満喫するカットも収録。彼女の開放的な笑顔は、見る者の心を温めるに違いない。
少女から大人へと進化を遂げる、和泉芳怜の魅力が詰まった一冊だ。
【プロフィール】
和泉芳怜
2004年神奈川県生まれ。2021年に「ミスマガジン2021」グランプリを獲得。現在は女優・グラビアで活躍中。趣味は漫画、アニメ、ゲーム。特技は指でダンス、ビニール袋を高速でめくること。
最新情報は公式X（@izumi_karen_）やインスタグラム（@izumi_karen_）で発信中。
【クレジット】提供：週刊SPA!編集部 撮影／武田敏将 ヘアメイク／KEIKO（renewal） スタイリング／田中陽子