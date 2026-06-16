矢部太郎 自費で印刷、発送も自宅からレターパックで…自ら出版社を立ち上げてまで届けたかった、父の「38冊の子育て絵日記」

矢部太郎 自費で印刷、発送も自宅からレターパックで…自ら出版社を立ち上げてまで届けたかった、父の「38冊の子育て絵日記」