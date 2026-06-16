1年に1日だけ、懐かしの味が戻ってきます。長野県山ノ内町の渋温泉で、かつて愛された名物ラーメンが今年も復活。多くのファンが詰めかけました。



下高井郡山ノ内町の温泉街にできた長い行列。皆さんの目当ては…。



客

「やっぱりトーフラーメン」



そのトーフラーメンとは…。



しょうゆラーメンの上に豆腐とピリ辛のひき肉がのり、ガツンとニンニクを効かせたラーメンです。





トーフラーメンは、かつて渋温泉にあったラーメン店「米龍」の看板メニューで、店主のヨネちゃんこと浦野米子さんが1人で作っていました。「米龍」店主 浦野米子さん（当時87）「やっぱり食べてもらって、楽しい方がいいでしょ。おばちゃん、珍しいラーメンでいいねと言われると、それでいいんじゃないの」10年前に米子さんは90歳で亡くなり、トーフラーメンの味は途絶えていましたが、2017年に地元の旅館組合の有志が記憶を頼りに、その味を再現。1年に1日だけヨネちゃんが亡くなった6月に店を開いています。果たして今年の味は？渋温泉旅館組合 山田和由さん「いいじゃないですか。行きましょう。これで。やめられなくなっちゃう」そして、店がオープン。トーフラーメンを求め、開店直後から満員です。男性「おいしい」中野市から「ニンニクが効いていておいしい。久しぶりに食べたので」山ノ内町内から「懐かしい味です。子どもの頃からの味なので。年々味が近づいていますよ」店を訪れた人たちは、「ヨネちゃん」の味を思い出しながら、復活したトーフラーメンを堪能していました。