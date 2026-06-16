テレビ信州

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1年に1日だけ、懐かしの味が戻ってきます。長野県山ノ内町の渋温泉で、かつて愛された名物ラーメンが今年も復活。多くのファンが詰めかけました。

下高井郡山ノ内町の温泉街にできた長い行列。皆さんの目当ては…。


「やっぱりトーフラーメン」

そのトーフラーメンとは…。

しょうゆラーメンの上に豆腐とピリ辛のひき肉がのり、ガツンとニンニクを効かせたラーメンです。

トーフラーメンは、かつて渋温泉にあったラーメン店「米龍」の看板メニューで、店主のヨネちゃんこと浦野米子さんが1人で作っていました。

「米龍」店主　浦野米子さん（当時87）
「やっぱり食べてもらって、楽しい方がいいでしょ。おばちゃん、珍しいラーメンでいいねと言われると、それでいいんじゃないの」

10年前に米子さんは90歳で亡くなり、トーフラーメンの味は途絶えていましたが、2017年に地元の旅館組合の有志が記憶を頼りに、その味を再現。1年に1日だけヨネちゃんが亡くなった6月に店を開いています。果たして今年の味は？

渋温泉旅館組合　山田和由さん
「いいじゃないですか。行きましょう。これで。やめられなくなっちゃう」

そして、店がオープン。トーフラーメンを求め、開店直後から満員です。

男性
「おいしい」
中野市から
「ニンニクが効いていておいしい。久しぶりに食べたので」
山ノ内町内から
「懐かしい味です。子どもの頃からの味なので。年々味が近づいていますよ」

店を訪れた人たちは、「ヨネちゃん」の味を思い出しながら、復活したトーフラーメンを堪能していました。