楽天・前田健太投手（３８）が１７日の阪神戦（甲子園）に先発する。１１年ぶりにＮＰＢに復帰した今季は５登板で０勝２敗、防御率４・８２。今季初勝利を挙げれば、ＮＰＢでは３９１１日ぶりの白星となる。

約１か月ぶりの１軍登板になる。相まみえるのは昨季、セ・リーグ王者の阪神。「去年、優勝してますし、いいバッターやうまいバッターがいたり、すごくつながりのある打線だと思う。特にクリーンアップにいいバッターが多いので気をつけて投げたい」と警戒した。

甲子園でのマウンドは１５年以来。「すごく久しぶりなので楽しみです。甲子園ではたくさん投げていたので、そこまで嫌な印象はなく、投げやすい印象はあるので楽しみ」と心待ちにした。

セ・リーグ主催の試合では投手が打席に立つ。来季から両リーグがＤＨ制となるだけに、“ラスト打席”になる可能性もある。ＭＬＢでデビュー戦初アーチをマークしている打棒にも期待が集まる。「もう６年くらい打席立ってないんで、ブランクはあるんですけど、楽天投手陣がまだノーヒットなので、打って締めたい」と意気込んだ。