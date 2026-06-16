6月12日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、マツコ・デラックスが私生活でのリアルな恐怖について語る場面があった。

【映像】マツコ、家の中で“死”の危険を感じる場所「全部死ぬ想像ができる」

かつては大好きだった飛行機やジェットコースターなどの“スリル”が、年齢とともに「怖い」という感情に変わってきたとしみじみ語り合った2人。

有吉が「高いところも徐々に怖くなる」と明かすと、マツコもロケ先で高所の床が網目になっていたのを見て以来、高い場所が急に信用できなくなったと話す。

恐怖はそれだけに留まらず、「私、最近階段も怖いのよ」とマツコは告白。『ミュージックステーション』名物の大階段も「手すりがないからムリ！」と出演を拒否するほどの高所恐怖症ぶりを明かした。

さらにマツコの恐怖心は私生活にまで及んでいるようで、「家の中も怖いもん、最近」と不安を吐露する。脳内では常に最悪のシミュレーションが巡っているようで、「例えばお風呂で転ぶでしょ。『このタイルの角に頭ぶつけたら死ぬよな』とか（考えちゃう）。家にあるソファーとかも木の角があるやつなの。今度、私やすりで角を丸くしようと思ってる。全部死ぬ想像ができる」と過剰な想像を披露し、有吉を呆れさせた。

家から出ても家の中にいても危険を感じてしまうマツコは、「野っぱらの真ん中とかにいるのがいいんだけど、そしたら今度は雷落ちてくるじゃない」と嘆き、最終的には「もう安全だったらいい！暇でもいい！」と叫び、スタジオを大きな笑いに包んでいた。