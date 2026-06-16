HANAが6月16日、東京・渋谷ヒカリエのヒカリエホールで「Amazonプライムデー2026」記者発表会に登場。全員が利用しているというAmazonプライムについてトークを展開し、会場を盛り上げた。

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「プライムデー」は、Amazonプライム会員限定で開催される年に一度のビッグセール。数千万点の対象商品を迅速な配送で楽しめるAmazonプライム会員に向けて、人気商品が特別価格で提供される大型イベントだ。今年は7月10日から4日間、昨年を上回る300万点以上の商品が特別価格で提供される。

それを後押しするのが、先日の『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で最優秀ニューアーティスト賞を受賞したHANA。グループとしての統一感を保ちながら強烈な個性を放つ、その在り方が「一人ひとりの個性に寄り添う」というAmazonのテーマと重なったことが、今回の起用につながった。

トークセッションでは、メンバーが普段のAmazon活用ぶりを披露。MOMOKAは「週に3、4回は荷物が届くんですよ」と笑いながら、「水6本など、重いものをまとめ買いします」と、日常使いしていることを明かす。KOHARUも対象商品を定期的に届けてもらうことで割引が適用されるサービス“定期おトク便”を愛用しているとか。

JISOOは、Prime会員特典のひとつである、対象の映画、ドラマ、アニメが見放題になるサービス「Prime Video」を活用して、「ベッドの上でプロジェクターを使ってアニメや映画を見るのが大好き」だそう。仕事の合間のリフレッシュにもなっているそうで、「すごく癒やしです」と笑顔を見せた。YURIはプライム配送の日時指定を挙げ、「必要なものが必要なときにすぐ届くのがうれしい」と魅力を語った。

続くビンゴクイズのコーナーでは、Amazonの各サービスに関する出題にメンバーが挑戦。脱線を交えつつも見事に1列を揃えたご褒美として、メンバーそれぞれが欲しいものとして挙げていたプライムデーのセール対象商品がプレゼントされることに。

コーヒーマシンと製氷機を選んだMOMOKAは、「おうちで本を読みながらコーヒーを飲んだり、おしゃれな女性になれるかなと思って」とその理由を説明。天然木の木製トングと美顔器を挙げたKOHARUは「ものすごく食べるので、トングやカトラリーを揃えるのが好き」と語り、衣類スチーマーと移動式スマートモニターを選んだJISOOは「シワがついた洋服がずっと寝てるんですよ。これでやっと綺麗にして着られる」と喜びを口にした。

続いてNAOKOは、LED小型プロジェクターとロボット掃除機をチョイス。また、「みんなの家に遊びに行ったときにいいなと思って」と振り返りつつ、ロボット掃除機と4K液晶テレビを挙げたCHIKAは、「掃除が苦手で、唯一気合が入る時間が深夜なんですよね。だから昼間にこの子にやっておいてもらいたい」とコメント。

ボール型LEDライトとスマートフォンを選んだYURIは、「間接照明だけで過ごすことが多くて、暗いお部屋が好きなので」と理由を語り、それぞれの暮らしぶりがにじむラインナップとなった。

そしてMAHINAは、ホットプレートと美顔器をチョイス。「HANAのみんなでパンケーキや焼きそば作りをしたいな」と期待に胸を膨らませ、メンバーの仲の良さも垣間見えた。

なお、今回7人が選んだ商品は、7月2日から4日間限定で六本木ヒルズ大屋根プラザにて開催される「Amazonプライムデーステージ」でも展示される。

イベントの最後はCHIKAが「皆さんもAmazonのプライムデーで、日常的に使っているものや、ずっと憧れていたものをゲットして、一緒に楽しんでいただけるとうれしいです。本日もありがとうございました」とメッセージを送った。

（文＝小池直也）